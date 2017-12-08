Происшествия

31 минуту назад

Липчанин потерял три зарплаты из-за полторашки пива

6 452
#штраф #продажа
Липчанин потерял три зарплаты из-за полторашки пива

Мужчина продал алкоголь несовершеннолетней.

Мировой судья СУ №1 Левобережного района Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в продаже спиртного несовершеннолетним. Мужчине ранее уже попадался на аналогичном преступлении.

Как указано в приговоре суда, преступление было совершено в магазине «25 часов» при следующих обстоятельствах. Вечером в торговую точку зашла девушка, она попросила продавца отпустить ей 1,5-литровую бутылку пива «Чешское золотистое». Продавец не спросил у барышни паспорт и реализовал алкоголь стоимостью 129 рублей. В момент продажи в торговом зале находились сотрудницы полиции в штатском. Они зафиксировали преступление, так как покупательница была несовершеннолетней. 

Суд учел повторное нарушение правил реализации спиртного со стороны продавца и наказал его взысканием в размере трех месячных зарплат. Мужчине придется заплатить штраф в 19 836 рублей. Пиво решили уничтожить.
6 452
#штраф #продажа

Комментарии (6)

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у вас тоже дрищ после разливного пива

9 минут назад
Некоторые несовершеннолетние выглядят на 30 лет ,лучше бы проверили почему липчане дрищат после пива.
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Водятел

15 минут назад
Чистая подстава со стороны сотрудников полиции.
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Ну,да,

16 минут назад
Полицаи там случайно были), они же и спровоцировали- подослали подростка из неблагополучной семьи.
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Сергей 13

22 минуты назад
Ну да,эти дешёвки могут только барыг хлопать(поделом,впрочем),да вольтов задерживать,как на видео у ФСБ.Взрывчатку уничтожили?))
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МестныйЯ

23 минуты назад
лучше бы эти умники ходили по магазинам и следили за "полетом цен в предновогодние дни"! заслали ссыкушку в пивнушку и довольны - план выполнен, злодей наказан
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555

26 минут назад
Пиво уничтожено в желудке полицаев
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