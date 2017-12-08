Липчанин потерял три зарплаты из-за полторашки пива

Мужчина продал алкоголь несовершеннолетней.

Мировой судья СУ №1 Левобережного района Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в продаже спиртного несовершеннолетним. Мужчине ранее уже попадался на аналогичном преступлении.



Как указано в приговоре суда, преступление было совершено в магазине «25 часов» при следующих обстоятельствах. Вечером в торговую точку зашла девушка, она попросила продавца отпустить ей 1,5-литровую бутылку пива «Чешское золотистое». Продавец не спросил у барышни паспорт и реализовал алкоголь стоимостью 129 рублей. В момент продажи в торговом зале находились сотрудницы полиции в штатском. Они зафиксировали преступление, так как покупательница была несовершеннолетней.



Суд учел повторное нарушение правил реализации спиртного со стороны продавца и наказал его взысканием в размере трех месячных зарплат. Мужчине придется заплатить штраф в 19 836 рублей. Пиво решили уничтожить.