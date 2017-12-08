На рабочем месте погибли 19 человек

Ещё 21 человек получил тяжёлые травмы.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела надзора и контроля по охране труда производственных отраслей Госинспекции труда по Липецкой области Игорь Ходыкин, за 11 месяцев этого года в нашем регионе завершено расследование 14 смертельных несчастных случаев, 21 тяжёлого и 4 групповых. В общей сложности при исполнении своих профессиональных обязанностей в организациях Липецкой области погибли 19 человек, ещё 21 человек получил на работе тяжёлые травмы. Для сравнения, в прошлом году за тот же период на рабочем месте погибли 14 человек, 37 сотрудников пострадали. Самые опасные отрасли — обрабатывающее производство и строительство.

В ноябре на рабочем месте пострадали два человека. 21 ноября в агрофирме "Озеро" в Долгоруковском районе пострадал сотрудник в результате наезда тракторной техники. В тот же день в Грязях в компании "Фонтэкс" работник получил тяжёлые травмы в результате падения с кровли.