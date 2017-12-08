59 минут назад
Морякам подлодки «Липецк» отправили две тонны подарков
Сегодня из Липецка в поселок Полярный на базу ВМФ Северного флота отправлен ценный груз: новогодние подарки, собранные чиновниками и общественностью для экипажа дизель-электрической подводной лодки «Липецк».
Этой традиции - уже 17 лет. Договор о шефских субмарины «Б-177» и администрации Липецка был подписан в декабре 2000 года, когда лодке присвоили имя нашего города. Впервые новогодние подарки на подводную лодку администрация Липецка отправила в 2000 году, но прочные связи между мэрией и подводниками установились с 2006 года, после создания шефского Общественного совета при мэрии. Тогда в Полярный отправилась машина, груженая спортивным инвентарем, продуктами, и сувенирами, а также сформированной для моряков-подводников подборка из местной прессы и документальных фильмов о Липецке.
Сегодня в погрузке подарков участвовали глава Липецка Сергей Иванов и спикер горсовета Игорь Тиньков.
- Мы желаем всего самого хорошего морякам подводной лодки, которая носит имя нашего города, и членам их семей, - сказал, закончив погрузку подарков, глава Липецка.
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