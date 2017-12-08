Морякам подлодки «Липецк» отправили две тонны подарков

Сегодня из Липецка в поселок Полярный на базу ВМФ Северного флота отправлен ценный груз: новогодние подарки, собранные чиновниками и общественностью для экипажа дизель-электрической подводной лодки «Липецк».

В этом году на базу подводных лодок отправится новогодняя посылка, при формировании которой учитывались пожелания самих военнослужащих: медикаменты, ремонтные инструменты, напитки от местных производителей, книги, канцтовары, кондитерские изделия. Дети моряков получат новогодние подарки от Новолипецкого комбината, а их отцы - традиционные 10 килограммов сала от бывшего вице-мэра Липецка, а ныне директора ОЭЗ «Липецк» Ивана Кошелева. Свои поделки подводникам передали воспитанники детских школ искусств. Также свой вклад в приобретение подарков внесли предприниматели и неравнодушные липчане.



Этой традиции - уже 17 лет. Договор о шефских субмарины «Б-177» и администрации Липецка был подписан в декабре 2000 года, когда лодке присвоили имя нашего города. Впервые новогодние подарки на подводную лодку администрация Липецка отправила в 2000 году, но прочные связи между мэрией и подводниками установились с 2006 года, после создания шефского Общественного совета при мэрии. Тогда в Полярный отправилась машина, груженая спортивным инвентарем, продуктами, и сувенирами, а также сформированной для моряков-подводников подборка из местной прессы и документальных фильмов о Липецке.



Сегодня в погрузке подарков участвовали глава Липецка Сергей Иванов и спикер горсовета Игорь Тиньков.



- Мы желаем всего самого хорошего морякам подводной лодки, которая носит имя нашего города, и членам их семей, - сказал, закончив погрузку подарков, глава Липецка.





