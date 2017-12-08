Общество

59 минут назад

Морякам подлодки «Липецк» отправили две тонны подарков

6 394
#подводная лодка "Липецк"
Морякам подлодки «Липецк» отправили две тонны подарков

Сегодня из Липецка в поселок Полярный на базу ВМФ Северного флота отправлен ценный груз: новогодние подарки, собранные чиновниками и общественностью для экипажа дизель-электрической подводной лодки «Липецк».

В этом году на базу подводных лодок отправится новогодняя посылка, при формировании которой учитывались пожелания самих военнослужащих: медикаменты, ремонтные инструменты, напитки от местных производителей, книги, канцтовары, кондитерские изделия. Дети моряков получат новогодние подарки от Новолипецкого комбината, а их отцы - традиционные 10 килограммов сала от бывшего вице-мэра Липецка, а ныне директора ОЭЗ «Липецк» Ивана Кошелева. Свои поделки подводникам передали воспитанники детских школ искусств. Также свой вклад в приобретение подарков внесли предприниматели и неравнодушные липчане.

Этой традиции - уже 17 лет. Договор о шефских субмарины «Б-177» и администрации Липецка был подписан в декабре 2000 года, когда лодке присвоили имя нашего города. Впервые новогодние подарки на подводную лодку администрация Липецка отправила в 2000 году, но прочные связи между мэрией и подводниками установились с 2006 года, после создания шефского Общественного совета при мэрии. Тогда в Полярный отправилась машина, груженая спортивным инвентарем, продуктами, и сувенирами, а также сформированной для моряков-подводников подборка из местной прессы и документальных фильмов о Липецке.

Сегодня в погрузке подарков участвовали глава Липецка Сергей Иванов и спикер горсовета Игорь Тиньков.

- Мы желаем всего самого хорошего морякам подводной лодки, которая носит имя нашего города, и членам их семей, - сказал, закончив погрузку подарков, глава Липецка.


img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
6 394
#подводная лодка "Липецк"

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

НИ ДНЯ БЕЗ ПИАРА

15 минут назад
Некая личность из села Тербуны (чья критика блокируется на сайте), вцепилась в коробку с книгами, которые она не собирала. Может быть Главе города с населением 520 000 человек уже совсем нечем заняться и не осталось никаких дел? Раз он используется в качестве грузчика. Только основных сотрудников в аппарате мэрии свыше 700 человек, да только из гаража вынести коробки вынести вишь некому(
ответить

НИ ДНЯ БЕЗ ПИАРА

16 минут назад
Некая личность из села Тербуны (чья критика блокируется на сайте), вцепилась в коробку с книгами, которые она не собирала. Может быть Главе города с населением 520 000 человек уже совсем нечем заняться и не осталось никаких дел? Раз он используется в качестве грузчика. Только основных сотрудников в аппарате мэрии свыше 700 человек, да только из гаража вынести коробки вынести вишь некому(
ответить

Блин горелый

19 минут назад
Так носят, когда подарки приобрели на свои кровные!
ответить

Х

27 минут назад
Кремль перестал кормить моряков
ответить

На фотке

30 минут назад
Ми-ми-ми. Няшненько
ответить

Беда

50 минут назад
Я в этом гараже паленую водку беру
ответить

Еще в рубрике

Закупки липецких чиновников — самые чистые
#тендер #закупка
Закупки липецких чиновников — самые чистые

4 минуты назад

Общество
Липчане победили в конкурсе избирательной агитации
#конкурс #выборы
3
Липчане победили в конкурсе избирательной агитации

44 минуты назад

Общество
Автоледи из Задонска завидует жителям села
#автомойка #предложение
3
Автоледи из Задонска завидует жителям села

сегодня, 10:54

Общество
Пропавший 22-летний липчанин найден
#пропавшие без вести
7
Пропавший 22-летний липчанин найден

сегодня, 10:32

Общество
Липецкие судебные приставы на этой неделе разыскали 500 должников по алиментам
#Приставы #УФССП
9
Липецкие судебные приставы на этой неделе разыскали 500 должников по алиментам

вчера, 22:34

Общество
Судебные приставы грозят продать автомобиль липчанина
#Приставы #УФССП
17
Судебные приставы грозят продать автомобиль липчанина

вчера, 22:05

Общество