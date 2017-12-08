Общество
сегодня, 10:54
Автоледи из Задонска завидует жителям села
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Женщина просит автомойку самообслуживания.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Роза Ильинова вынесла на общественное обсуждение предложение о появлении мойки самообслуживания в Задонске. Автор делает акцент на том, что в менее населенном селе Елецкого района и то есть такое предприятие.
- Предлагаю привлечь бизнесменов для строительства и открытия «Мойки самообслуживания» в Задонске. Отличие мойки самообслуживания в том, что вы моете автомобиль самостоятельно, пользуясь штатным моечным оборудованием, и платите не за услугу мойки, а за время пребывания на мойке. Оплата идет поминутно. Для сравнения, в селе Долгоруково Елецкого района с населением 5 343 человек такая мойка существует. В то время как в Задонске по данным сайта «Википедия» - 9 641 человек, - указывает Роза Ильинова.
Предложение о мойке самообслуживания в Задонске будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 7 января. Если инициатива наберет свыше 300 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение задонским чиновникам.
- Предлагаю привлечь бизнесменов для строительства и открытия «Мойки самообслуживания» в Задонске. Отличие мойки самообслуживания в том, что вы моете автомобиль самостоятельно, пользуясь штатным моечным оборудованием, и платите не за услугу мойки, а за время пребывания на мойке. Оплата идет поминутно. Для сравнения, в селе Долгоруково Елецкого района с населением 5 343 человек такая мойка существует. В то время как в Задонске по данным сайта «Википедия» - 9 641 человек, - указывает Роза Ильинова.
Предложение о мойке самообслуживания в Задонске будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 7 января. Если инициатива наберет свыше 300 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение задонским чиновникам.
3 736
ZZZZ
Бабка
Джек