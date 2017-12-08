Общество

сегодня, 10:54

Автоледи из Задонска завидует жителям села

3 736
#автомойка #предложение
Автоледи из Задонска завидует жителям села

Женщина просит автомойку самообслуживания.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Роза Ильинова вынесла на общественное обсуждение предложение о появлении мойки самообслуживания в Задонске. Автор делает акцент на том, что в менее населенном селе Елецкого района и то есть такое предприятие.

- Предлагаю привлечь бизнесменов для строительства и открытия «Мойки самообслуживания» в Задонске. Отличие мойки самообслуживания в том, что вы моете автомобиль самостоятельно, пользуясь штатным моечным оборудованием, и платите не за услугу мойки, а за время пребывания на мойке. Оплата идет поминутно. Для сравнения, в селе Долгоруково Елецкого района с населением 5 343 человек такая мойка существует. В то время как в Задонске по данным сайта «Википедия» - 9 641 человек, - указывает Роза Ильинова.

Предложение о мойке самообслуживания в Задонске будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 7 января. Если инициатива наберет свыше 300 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение задонским чиновникам.
3 736
#автомойка #предложение

Комментарии (3)

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ZZZZ

4 минуты назад
Взяла бы кредит, землю в аренду и сделала бы мойку. Почему кто-то должен прийти и сделать?
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Бабка

32 минуты назад
Возьми ведро и помой.
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Джек

38 минут назад
Долгоруково елецкого района,Карл!Совсем могзи отключила
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