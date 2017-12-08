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На предпринимателя упал киоск
53-летний мужчина получил серьезные травмы.
Вечером 7 декабря спасатели городского управления по делам ГО и ЧС Липецка выехали к торговому центру «Новосел» на Товарном проезде, где произошел несчастный случай.
При перемещении автокраном торгового киоска он, из-за оторвавшейся проушины, сорвался с троса и при падении задел своего владельца - 53-летнего предпринимателя.
Прибывшие на место происшествия спасатели управления по делам ГО и ЧС г. Липецка оказали мужчине необходимую первую помощь и передали прибывшей бригаде "скорой помощи".
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