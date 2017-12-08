Общество

сегодня, 10:32

Пропавший 22-летний липчанин найден

7 2366
#пропавшие без вести
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Пропавший 22-летний липчанин найден

Евгений Фурсов вернулся домой.

22-летний Евгений Фурсов, пропавший 3 декабря, нашёлся. Об этом рассказала GOROD48 его мама Татьяна. Напомним, родные забили тревогу 6 декабря. По факту пропажи молодого человека они написали заявление в полицию.

Практически сразу после появления объявления о его пропаже парень сам вернулся домой живым и здоровым. 

 
7 2366
#пропавшие без вести
1

Комментарии (7)

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29 минут назад
Ну и славу Богу - в ванну с хлоркой, после покормить
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Александр

37 минут назад
придурок
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Гость

43 минуты назад
Спросят,где был,-говори,что отпетушитель домой не отпускал,ругать не будут.
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999

56 минут назад
Будет так продолжать жить реально пропадёт навсегда отправьте его в лечебницу
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Ирина

сегодня, 10:43
Мама,обратите внимание на своего сына!У него очень большие зрачки!
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Вероника Титовна

сегодня, 10:43
и где этот оленина гасился он не сказал? у проституток или с кентами своими пустоголовыми?
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.

сегодня, 10:40
нагулялся, порядочный женатый юноша.
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