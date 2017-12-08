Пропавший 22-летний липчанин найден

Евгений Фурсов вернулся домой.

22-летний Евгений Фурсов, пропавший 3 декабря, нашёлся. Об этом рассказала GOROD48 его мама Татьяна. Напомним, родные забили тревогу 6 декабря. По факту пропажи молодого человека они написали заявление в полицию.



Практически сразу после появления объявления о его пропаже парень сам вернулся домой живым и здоровым.



