Общество
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Пропавший 22-летний липчанин найден
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Евгений Фурсов вернулся домой.
22-летний Евгений Фурсов, пропавший 3 декабря, нашёлся. Об этом рассказала GOROD48 его мама Татьяна. Напомним, родные забили тревогу 6 декабря. По факту пропажи молодого человека они написали заявление в полицию.
Практически сразу после появления объявления о его пропаже парень сам вернулся домой живым и здоровым.
Практически сразу после появления объявления о его пропаже парень сам вернулся домой живым и здоровым.
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Александр
Гость
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Ирина
Вероника Титовна
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