52 минуты назад
Онлайн сервис «Здравсити» выгодная и удобная покупка лекарств и товаров для здоровья в Липецке
«Здравсити» — новый проект фармдистрибьютора ЦВ «ПРОТЕК», с которым покупка лекарств не займет много времени. Здесь можно заказать все необходимые товары, ознакомиться с информацией о них и выбрать наиболее удобную аптеку, куда доставят ваш заказ.
Как пользоваться сайтом «Здравсити»?
Чтобы найти нужный товар, введите его название в поисковую строку. Искать можно также по фирме-производителю или по действующему активному веществу. Сайт предложит вам соответствующие запросу препараты. Далее нужно выбрать одну из партнерских аптек, где вы сможете забрать свой заказ. Благодаря тому, что
«Здравсити» работает с более чем 10000 аптек по всей стране, вы легко подберете удобный для вас пункт выдачи в Липецке.
Вся информация в одном месте
На странице каждого товара дано его подробное описание, для лекарственных препаратов указаны их действие, показания и противопоказания, способ применения, взаимодействие с другими лекарствами. Все товары в нашем каталоге сертифицированы. Кроме этого, «Здравсити» предлагает и другую полезную информацию в блоге о здоровье.
Преимущества
· Низкие цены на лекарства и товары для красоты и здоровья
· Акции и скидки позволяют реально сэкономить на товарах широкого спроса., подробная информация о них постоянно обновляется на сайте
· На сайте представлен огромный ассортимент товаров — более 10 000 наименований из аптечного ассортимента.
Если нужного вам средства не оказалось в наличии, вы всегда можете подписаться на рассылку. При поступлении требуемого товара мы проинформируем вас.
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«Здравсити» дорожит каждым клиентом и бережет свою репутацию.
В соответствии с действующим законодательством оплата заказа происходит при его получении в аптеке.
Имеются противопоказания. Перед применением препаратов ознакомьтесь с инструкцией или получите консультацию специалиста.
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