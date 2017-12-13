Бизнес

52 минуты назад

Онлайн сервис «Здравсити» выгодная и удобная покупка лекарств и товаров для здоровья в Липецке

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«Здравсити» — новый проект фармдистрибьютора ЦВ «ПРОТЕК», с которым покупка лекарств не займет много времени. Здесь можно заказать все необходимые товары, ознакомиться с информацией о них и выбрать наиболее удобную аптеку, куда доставят ваш заказ.

Как пользоваться сайтом «Здравсити»?

Чтобы найти нужный товар, введите его название в поисковую строку. Искать можно также по фирме-производителю или по действующему активному веществу. Сайт предложит вам соответствующие запросу препараты. Далее нужно выбрать одну из партнерских аптек, где вы сможете забрать свой заказ. Благодаря тому, что «Здравсити» работает с более чем 10000 аптек по всей стране, вы легко подберете удобный для вас пункт выдачи в Липецке.


Вся информация в одном месте

На странице каждого товара дано его подробное описание, для лекарственных препаратов указаны их действие, показания и противопоказания, способ применения, взаимодействие с другими лекарствами. Все товары в нашем каталоге сертифицированы. Кроме этого, «Здравсити» предлагает и другую полезную информацию в блоге о здоровье.


Преимущества

·         Низкие цены на лекарства и товары для красоты и здоровья

·         Акции и скидки позволяют реально сэкономить на товарах широкого спроса., подробная информация о них постоянно обновляется на сайте

·         На сайте представлен огромный ассортимент товаров — более 10 000 наименований из аптечного ассортимента.

Если нужного вам средства не оказалось в наличии, вы всегда можете подписаться на рассылку. При поступлении требуемого товара мы проинформируем вас.


Специальная скидка в Липецке

Используйте при оформлении покупки на сайте Здравсити промокод «Липецк» и получите скидку 300 рублей на заказ от 2000 рублей. Подробности — на нашем сайте.


Надежность

«Здравсити» дорожит каждым клиентом и бережет свою репутацию.

В соответствии с действующим законодательством оплата заказа происходит при его получении в аптеке.

Имеются противопоказания. Перед применением препаратов ознакомьтесь с инструкцией или получите консультацию специалиста.

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