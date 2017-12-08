Четверо детей остались без крыши над головой

Погорельцы просят помощи.

Утром 4 декабря в селе Головщино Грязинского района случилась беда — сгорели два дома. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, в 8:48 поступило сообщение о загорании дома на улице Детская, 3а. В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции первого дома по всей площади и повреждена кровля и внутренняя отделка второго дома на площади 20 квадратных метров.

Как рассказал GOROD48 погорелец Дмитрий Ткач, сгорели два дома — его и его родителей. Утром его мама пошла провожать брата в школу — электричества в это время в доме не было. А вот какой-то из приборов, судя по всему, остался не выключенным — когда дали свет, начался пожар. В результате загорелся двухэтажный деревянный сруб, от которого огонь перекинулся на второй дом. Две семьи с детьми — в общей сложности 8 человек — остались без крыши над головой.

— Моя семья (двое взрослых и двое детей - 6 летний сын и 3-летняя дочь) и семья моих родителей (двое взрослых и двое детей — 15-летний сын и 17-летняя дочь) буквально остались на улице —

сгорело почти все, — говорит Дмитрий Ткач. — Огнём уничтожена вся наша привычная жизнь: не осталось ни зубной щетки, ни чайника, ни фото родных, ни документов. Но самое главное — все живы: жена немного обожгла руку, спасая вещи. Нужна любая помощь. В планах восстанавливать недостроенный дом, который находится рядом с пепелищем. Поэтому сейчас нуждаемся в финансовой помощи и любых стройматериалах (требуются утеплитель, газосиликат, лес любой, цемент и т. д.). Ведь нам даже продукты и вещи некуда сложить! С малышами живём в летней кухне, иногда ездим греться к бабушке в Липецк. Основные вещи первой необходимости уже купили...

Для всех, кто не равнодушен к чужому горю и хочет помочь семье, публикуем реквизиты:



Карта Сбербанка 639002359001131294 Дмитрий Геннадьевич Ткач

Номер телефона 89158577850

Адрес для тех, кто может помочь стройматериалами: Липецкая область, Грязинский район, село Головщино, улица Детская, дом 3А, 399079

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