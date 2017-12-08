77-летний водитель «Лады-Гранты» насмерть сбил пешехода

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек, 1 погиб.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области, 7 декабря в Грязинском районе на автодороге Грязи – Коробовка произошло столкновение «Нивы» под управлением 53-летнего водителя и «Лады-Калины» под управлением 28-летней женщины. В результате водитель «Нивы» и два пассажира «Калины» с травмами госпитализированы.



В селе Казинка Грязинского района 77-летний водитель «Лады-Гранты» допустил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался в больнице.

В Усмани в 7.20 на ул. Ленина 34-летний водитель «Чери» вне пешеходного перехода допустил наезд на 33-летнего мужчину, который с травмами госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1403 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, превышение скорости – 855, неиспользование ремней безопасности – 90, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 54.