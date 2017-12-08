Мошенник нашел липчанку в «Одноклассниках»

Два случая мошенничества зарегистрированы в Липецке и области.

7 декабря две жительницы Липецкой области стали жертвами мошенников. В первом случае 54-летняя жительница Липецка пустила к себе домой на улице Солнечной незнакомку, представившуюся социальной работницей. После уходя гостьи женщина обнаружила пропажу золотых украшений.



А вот 52-летнюю жительницу Добровского района обманули изобретательнее. Через социальную сеть «Одноклассники» к ней обратилась подруга и попросила взаймы 10 000 рублей. Доверчивая женщина перевела деньги по указанным реквизитам, а затем узнала, что оказалась обманута - никаких денег ее подруга не просила.



В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области в очередной раз напоминают о необходимой осторожности - не доверяйте незнакомцам, не переводите деньги даже знакомым, не убедившись в правдивости их обращений.

