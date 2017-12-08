Происшествия

24 минуты назад

Мошенник нашел липчанку в «Одноклассниках»

214
#мошенничество
Мошенник нашел липчанку в «Одноклассниках»

Два случая мошенничества зарегистрированы в Липецке и области.

7 декабря две жительницы Липецкой области стали жертвами мошенников. В первом случае 54-летняя жительница Липецка пустила к себе домой на улице Солнечной незнакомку, представившуюся социальной работницей. После уходя гостьи женщина обнаружила пропажу золотых украшений.

А вот 52-летнюю жительницу Добровского района обманули изобретательнее. Через социальную сеть «Одноклассники» к ней обратилась подруга и попросила взаймы 10 000 рублей. Доверчивая женщина перевела деньги по указанным реквизитам, а затем узнала, что оказалась обманута - никаких денег ее подруга не просила.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области  в очередной раз напоминают о необходимой осторожности - не доверяйте незнакомцам, не переводите деньги даже знакомым, не убедившись в правдивости их обращений. 
214
#мошенничество

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

По факту массовой аварии на трассе Липецк-Усмань возбуждено уголовное дело
#авария #ДТП
По факту массовой аварии на трассе Липецк-Усмань возбуждено уголовное дело

34 минуты назад

Происшествия
Маршрутка вместо поворота вписалась в автомобиль
#авария #ДТП
8
Маршрутка вместо поворота вписалась в автомобиль

57 минут назад

Происшествия
Следственный комитет объявил в федеральный розыск убийцу липецкой пенсионерки
#убийство
18
Следственный комитет объявил в федеральный розыск убийцу липецкой пенсионерки

вчера, 16:20

Происшествия
В Липецке узбек упал с крыши пятиэтажки
#ЧП
51
В Липецке узбек упал с крыши пятиэтажки

вчера, 15:43

Происшествия
Убийца напал на сотрудника усманской колонии
#нападение
9
Убийца напал на сотрудника усманской колонии

вчера, 15:00

Происшествия
Экспедитор поменял работу на выручку фирмы
#растрата
10
Экспедитор поменял работу на выручку фирмы

вчера, 14:29

Происшествия