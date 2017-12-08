Происшествия

59 минут назад

Маршрутка вместо поворота вписалась в автомобиль

8 1180
#авария #ДТП
Маршрутка вместо поворота вписалась в автомобиль

ДТП произошло на улице Циолковского.

Видеозапись аварии, произошедшей 7 декабря на перекрёстке улиц Космонавтов и Циолковского в Липецке, разместил на хостинге "Youtube" водитель пострадавшего в столкновении автомобиля.

Судя по записи, владелец машины с видеорегистратором повернул с улицы Космонавтов и ожидал разрешающего сигнала светофора для движения по улице Циолковского в направлении кольца Трубного завода. Но тут по левому борту появились проблемы. Автобус 379-но маршрута, который следовал в том же направлении, не вписался в поворот стесал кузов легкового автомобиля.

Как ясно из видео, пассажиры общественного транспорта и водители не пострадали.
8 1180
#авария #ДТП

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Павел

8 минут назад
Вот и очередная авария с маршруткой. Объехала по встречке, встала на перекрёстке: интересно, они потом долго там стояли, пробка была? Снова повторю: часто ли вы видите такие аварии с муниципальным транспортом? Вот о троллейбусах говорили, что пробки создают. А ПАЗик, стоящий посреди оживлённого перекрёстка по глупости водителя - не создаёт, что ли? Народ, вы же сами выбираете этот позор!
ответить

Житель города

14 минут назад
Ничего удивительного! Половина водителей на маршрутках неадекватные, то по встречке то по полосе предназначенной для поворота, на пр. победы большинство объезжают светофор по полосе для поворота на право, и это для них нормально! и дпс не трогает!
ответить

Гость

23 минуты назад
Судьба злодейка, на автобусе реклама е-осаго))))
ответить

гость

24 минуты назад
эти ребята совсем ах**ли!!! лишить прав и под суд его
ответить

ввв

27 минут назад
Вот только хотел сказать - автобус по встречке поехал? - Однозначно на кол.
ответить

Гапон

30 минут назад
4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. Штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Выезд на встречные трамвайные пути При повороте налево заступил за сплошную линию разметки
ответить

гарик

34 минуты назад
Паз по встречке объехал. Однозначно лишение этого маршрутчика-шахматиста. В Липецке часто практикуется водятлами разных степеней ущербности и безграмотности на перекрестках ,нарушая все,вылазить у впереди стоящих. Камеры надо ставить и лишать спешащих дебилоидов-дуплеров удостоверений водятла на годок-другой с приличным штрафом.
ответить

Горожанин

35 минут назад
Водятла автобуса на шишку
ответить

Еще в рубрике

Мошенник нашел липчанку в «Одноклассниках»
#мошенничество
Мошенник нашел липчанку в «Одноклассниках»

23 минуты назад

Происшествия
По факту массовой аварии на трассе Липецк-Усмань возбуждено уголовное дело
#авария #ДТП
По факту массовой аварии на трассе Липецк-Усмань возбуждено уголовное дело

34 минуты назад

Происшествия
Следственный комитет объявил в федеральный розыск убийцу липецкой пенсионерки
#убийство
18
Следственный комитет объявил в федеральный розыск убийцу липецкой пенсионерки

вчера, 16:20

Происшествия
В Липецке узбек упал с крыши пятиэтажки
#ЧП
51
В Липецке узбек упал с крыши пятиэтажки

вчера, 15:43

Происшествия
Убийца напал на сотрудника усманской колонии
#нападение
9
Убийца напал на сотрудника усманской колонии

вчера, 15:00

Происшествия
Экспедитор поменял работу на выручку фирмы
#растрата
10
Экспедитор поменял работу на выручку фирмы

вчера, 14:29

Происшествия