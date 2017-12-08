Маршрутка вместо поворота вписалась в автомобиль

ДТП произошло на улице Циолковского.

Видеозапись аварии, произошедшей 7 декабря на перекрёстке улиц Космонавтов и Циолковского в Липецке, разместил на хостинге "Youtube" водитель пострадавшего в столкновении автомобиля.



Судя по записи, владелец машины с видеорегистратором повернул с улицы Космонавтов и ожидал разрешающего сигнала светофора для движения по улице Циолковского в направлении кольца Трубного завода. Но тут по левому борту появились проблемы. Автобус 379-но маршрута, который следовал в том же направлении, не вписался в поворот стесал кузов легкового автомобиля.



Как ясно из видео, пассажиры общественного транспорта и водители не пострадали.