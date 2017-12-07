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Липецкие судебные приставы на этой неделе разыскали 500 должников по алиментам

2 250
#Приставы #УФССП
1
Липецкие судебные приставы на этой неделе разыскали 500 должников по алиментам

Правда, взыскали на всех не так уж много - 119 тысяч рублей.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, за первые дни Всероссийской акции «В Новый год - без долгов» судебные приставы региона проверили имущественное положение более 500 должников по алиментам.

В службе уточнили, что акция началась 4 декабря по всей стране, и первым делом прошел общероссийский рейд по алиментным платежам

Приставы Липецкой области наложено 34 ареста, составлено 15 административных протоколов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей» и взыскано 116 тысяч рублей.

Аналогичные общероссийские рейды будут проводиться весь месяц. Так, 11 декабря судебные приставы выйдут в рейды по адресам должников по взысканию фискальных платежей, 18 декабря - задолженности в пользу организаций ТЭК, а 25 декабря – исполнению исполнительных документов неимущественного характера, в том числе по приостановлению деятельности организаций. Особое внимание будет уделено применению полномочий судебных приставов по ограничению должников в пользовании специальными правами и запрету выезда за пределы страны, - сообщили в УФССП.

Фото r11.fssprus.ru

2 250
#Приставы #УФССП
1

Комментарии (2)

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макс

17 минут назад
совести нет у * шлюпкам вдули а алименты не платят вы можете ее нах послать а родную кровь грех оставлять без содержания.
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123

44 минуты назад
Алименты никто не взыскал, в бюджет денег отжали, не детям, а на асфальт
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