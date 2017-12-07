Общество

19 минут назад

Судебные приставы грозят продать автомобиль липчанина

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#Приставы #УФССП
Судебные приставы грозят продать автомобиль липчанина

Мужчина задолжал 125 тысяч рублей.

Простая остановка на дороге сотрудниками ГИБДД в итоге может обернуться для липецкого водителя потерей и принудительной продажей автомобиля за долги. Все потому, что мужчина задолжал 125 тысяч рублей.

- Выплачивать долг должник отказался, несмотря на то, что по закону ему был предоставлен срок для добровольного погашения задолженности. Зарегистрированное на нём имущество – автомобиль, гражданин скрывал, - сообщили в УФССП по Липецкой области.

После того, как автомобиль был случайно остановлен инспекторами дорожного движения, информация была передана приставам и на машину наложен арест.

- На сегодняшний день решается вопрос об оценке автомобиля с целью его реализации и погашения задолженности, - заключили в УФССП по Липецкой области.

Фото autolegal.ru

261
#Приставы #УФССП

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