Судебные приставы грозят продать автомобиль липчанина

Мужчина задолжал 125 тысяч рублей.

Простая остановка на дороге сотрудниками ГИБДД в итоге может обернуться для липецкого водителя потерей и принудительной продажей автомобиля за долги. Все потому, что мужчина задолжал 125 тысяч рублей.

- Выплачивать долг должник отказался, несмотря на то, что по закону ему был предоставлен срок для добровольного погашения задолженности. Зарегистрированное на нём имущество – автомобиль, гражданин скрывал, - сообщили в УФССП по Липецкой области.

После того, как автомобиль был случайно остановлен инспекторами дорожного движения, информация была передана приставам и на машину наложен арест.

- На сегодняшний день решается вопрос об оценке автомобиля с целью его реализации и погашения задолженности, - заключили в УФССП по Липецкой области.



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