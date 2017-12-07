От липчан принимают жалобы на игрушки и пиротехнику

В преддверии новогодних праздников внимание потребителей обращают на требования, предъявляемые к безопасности игрушек и правила покупки и эксплуатации пиротехнических изделий.

От липчан принимают жалобы на пиротехнику и игрушки. В случае приобретения пиротехнических изделий или детских игрушек, качество которых вызывает подозрение, просят обращаться в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, при направлении обращения необходимо соблюсти следующие условия его подачи: обращение может быть подано в письменной форме на почтовый адрес Управления Роспотребнадзора по Липецкой области – 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а), возможно сделать устное обращение на личном приеме, записавшись предварительно по телефону 30-88-16 (ст.ст.4, 13 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»); при направлении потребителем обращения в форме электронного документа необходимо пройти идентификацию через систему ЕСИА. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации (ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Данное требование можно выполнить при подаче заявления на сайте Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, выполнив последовательно следующие действия: выбрать вкладку «Приём обращений граждан», где указан весь порядок приема и рассмотрения обращений и размещены варианты выбора подачи обращений в форме электронного документа. Для направления обращений, которые могут служить основанием для проведения внеплановой проверки – требуется авторизация в ЕСИА (следует выбрать именно такой вариант).

В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание потребителей на требования, предъявляемые к безопасности детских игрушек.

Детская игрушка должна быть безопасной и гигиеничной, соответствовать возрастным и умственным способностям ребенка. Выбирая игрушку ребенку, обратите внимание на требования безопасности, изложенные в Техническом регламенте. К игрушкам, предназначенным для детей до 3 лет, предъявляются особые требования безопасности: масса погремушек для детей грудного возраста должна быть не более 100 граммов, поверхностное окрашивание и роспись погремушек (игрушек) контактирующих со ртом ребенка не допускается, защитно-декоративные покрытия игрушки должны быть стойкими к действию слюны, пота и влажной обработке.

В игрушках для детей до 3 лет не допускается применение меха, кожи, стекла, фарфора, ворсованной резины, картона и бумаги, набивочных гранул размером 3мм и менее без внутреннего чехла, набивочных материалов, содержащих твердые или острые инородные предметы. Доступные кромки, углы, выступы игрушек не должны быть острыми и иметь заусенцев, трещин и зазубрин, а должны быть загнуты, завернуты, закручены или защищены полимерным покрытием. Утечка жидкого наполнителя в игрушках не допускается. Игрушки и съемные детали игрушки, предназначенной для детей в возрасте, а также игрушки, непосредственно закрепляемые на пищевых продуктах, должны иметь такие размеры, чтобы избежать попадания в верхние дыхательные пути.

Игрушка, находящаяся в пищевых продуктах и (или) поступающая в розничную торговлю вместе с пищевым продуктом, должна иметь собственную упаковку. Размеры этой упаковки не должны вызывать риск удушья ребенка. Допускается наружное размещение игрушки пластмассовой без упаковки на упаковке пищевого продукта.

Для детей старше 3 лет требования безопасности также строги. Маски и шлемы из непроницаемого материала, полностью покрывающие голову, должны иметь проемы для вентиляции. Швы мягконабивных игрушек должны быть прочными, чтобы исключить доступ к наполнителю. Детьми в возрасте до 10 лет пайка в конструкторах и моделях для сборки не допускается. В игрушках запрещается использование систем лазерного излучения всех типов. Для игрушек со снарядами, кинетическую энергию которым сообщает сама игрушка, наконечники снарядов в форме стрел, должны иметь защитное покрытие из эластичного материала.

В надувных игрушках, предназначенных для игры на воде, отверстия должны закрываться пробками. Такие игрушки должны иметь невозвратные клапаны, обеспечивающие герметичность игрушки. Номинальное напряжение питания электрических игрушек не должно превышать 24 В. Игрушки не должны быть источником пожара или перегрева и должны иметь электрическую прочность изоляции и механическую прочность защитных оболочек с целью исключения поражением электрическим током. Шнуры для летающих игрушек должны быть неметаллическими.

Игрушки, контактирующие со ртом пользователя (дудочки, гудки и другие аналогичные изделия), не должны иметь поверхностного окрашивания. Мягконабивные игрушки, карнавальные костюмы и карнавальные игрушечные изделия (например, бороды, усы, парики, маски, короны), а также игрушки, в которых может разместиться ребенок, должны быть пожаробезопасными.

Маркировка и документация, поставляемая в комплекте с игрушкой должна быть на русском языке. Игрушка должна иметь индивидуальную и(или) групповую упаковку. На упаковке должно быть указано наименование игрушки; наименование страны, где изготовлена игрушка: наименование и местонахождение изготовителя, импортера, информация для связи с ними; товарный знак изготовителя (при наличии); минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка; основной конструкционный материал (для детей до 3 лет), способы ухода за игрушкой, (при необходимости); дата изготовления и срок годности.

С осторожностью надо покупать импортные игрушки, на которых указанная информация нанесена на упаковку в виде липкой наклейки (стикера). Такие игрушки могут быть контрафактными и не отвечать требованиям безопасности.

Понюхайте, нет ли резкого химического запаха. Едкий, ядовитый окрас, прилипание поверхности игрушки к рукам - явные признаки нелегальной продукции.

Проверьте, крепко ли держатся на игрушке детали (нос и глаза). Имейте в виду: если у приглянувшегося вам медведя лапы разной длины, а машинка разваливается на составные части, значит, это подделка, завезенная нелегальным путем. Игрушка, включая крепежные детали, должна выдерживать механические нагрузки, возникающие при использовании ее по назначению. Слегка потрите поверхность игрушки или текст в настольно-печатных играх. Если на руках осталась краска и буквы «поехали», откажитесь от покупки.

Обратите внимание на размер игрушки. Если она слишком мала, лучше отказаться от покупки, дабы ребенок не подавился ею.

В преддверии новогодних и рождественских праздников Управление Роспотребнадзора по Липецкой области также обращает внимание потребителей на правила покупки и эксплуатации пиротехнических изделий.

Розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения должна производиться в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Реализация пиротехники «с рук», на лотках или ярмарках не предусмотрена.

При покупке пиротехники следует обращать внимание на ее упаковку: она не должна быть деформированной или иметь признаки намокания (потеки краски), в противном случае это свидетельствует о ее неверном хранении.

Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат обязательной сертификации либо декларированию, а значит, на каждом изделии должен быть знак соответствия продукции требованиям таможенных регламентов (EAC).

При этом покупатель вправе потребовать у продавца предоставить товаро-сопроводительную документацию на изделие, содержащую информацию о сертификате (декларации). Информация о сертификате (декларации) также должна быть указана в инструкции по эксплуатации.

На упаковке пиротехнического изделия также должна быть указана информация: наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий; предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности; наименование и место нахождения организации - изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера); обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия; дата окончания срока годности; перечень опасных факторов и размеры опасной зоны; ограничения в отношении условий обращения; требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий; инструкция по применению; информация о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям технического регламента; назначение или область применения пиротехнических изделий; срок годности, рекомендации по хранению и утилизации, а также информация об адресе или телефоне производителя (для российских предприятий) или уполномоченного исполнителя.

К каждому пиротехническому изделию должна быть приложена инструкция по применению (эксплуатации), содержащая выделенным шрифтом текст об опасности пиротехнических изделий и ограничения по его применению. Инструкция может быть нанесена на корпусе пиротехнических изделий или потребительской упаковке на русском языке чётким и хорошо различимым шрифтом.

Текст прилагаемой инструкции по применению совместно с надписями на потребительской упаковке должен содержать информацию о назначении, классе опасности и радиусе опасной зоны. Не следует приобретать и использовать изделия с истекшим сроком годности. Это может быть опасно для жизни и здоровья.