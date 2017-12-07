Происшествия
сегодня, 16:20
Следственный комитет объявил в федеральный розыск убийцу липецкой пенсионерки
Мужчина скрывается в другом регионе.
Как уже сообщал GOROD48, в Липецке в логу за ИК-5 были обнаружены скелетированные останки человека. У правоохранительных органов уже есть основание считать, что принадлежат они 68-летней Марии Дубовенко, бесследно пропавшей в начале октября именно в этом месте Липецка.
- По факту обнаружения сожженных скелетированных останков человека возбуждено уголовное дело по части первой 105-й статьи УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за убийство, - сообщил GOROD48 руководитель Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Дионис Амвросов.
68-летняя липчанка пошла через лог с улицы Буденного на улицу Механизаторов к своей подруге и пропала.
Лицо, подозреваемое в убийстве пенсионерки, уже установлено. Есть объективные данные, указывающие на его причастность к преступлению. Это мужчина, который скрывается в одном из регионов России. Очевидно, уже завтра мы разместим в СМИ его фотографию.
- По факту обнаружения сожженных скелетированных останков человека возбуждено уголовное дело по части первой 105-й статьи УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за убийство, - сообщил GOROD48 руководитель Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Дионис Амвросов.
68-летняя липчанка пошла через лог с улицы Буденного на улицу Механизаторов к своей подруге и пропала.
Лицо, подозреваемое в убийстве пенсионерки, уже установлено. Есть объективные данные, указывающие на его причастность к преступлению. Это мужчина, который скрывается в одном из регионов России. Очевидно, уже завтра мы разместим в СМИ его фотографию.
она на 2 года старше путина
Липчанка
УУУУУУ
Алкаш
Вступителю
Петушителю
отпетушитель