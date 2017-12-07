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сегодня, 16:20

Следственный комитет объявил в федеральный розыск убийцу липецкой пенсионерки

7 1880
#убийство
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Следственный комитет объявил в федеральный розыск убийцу липецкой пенсионерки

Мужчина скрывается в другом регионе.

Как уже сообщал GOROD48, в Липецке в логу за ИК-5 были обнаружены скелетированные останки человека. У правоохранительных органов уже есть основание считать, что принадлежат они 68-летней Марии Дубовенко, бесследно пропавшей в начале октября именно в этом месте Липецка.

- По факту обнаружения сожженных скелетированных останков человека возбуждено уголовное дело по части первой 105-й статьи УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за убийство, - сообщил GOROD48 руководитель Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Дионис Амвросов.

68-летняя липчанка пошла через лог с улицы Буденного на улицу Механизаторов к своей подруге и пропала.

Лицо, подозреваемое в убийстве пенсионерки, уже установлено. Есть объективные данные, указывающие на его причастность к преступлению. Это мужчина, который скрывается в одном из регионов России. Очевидно, уже завтра мы разместим в СМИ его фотографию.
7 1880
#убийство
1

Комментарии (7)

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она на 2 года старше путина

16 минут назад
и королева Почему они -типа молодые, а она - бабушка? смешно. Пожилая женщина. Царство ей небесное! какой твари понадобилось ее убить и сжечь? за наследство наверно парился...
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Липчанка

18 минут назад
отпетушитель, хочешь с ним пообщаться - вот сам его и лови!
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УУУУУУ

37 минут назад
с буденного на механизаторов опасно ходить,летом там все заросшее,мимо пятерки внизу,там еще один дом стоит недавно построен
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Алкаш

52 минуты назад
Если завтра будет его фото, то завтра и надо публиковать эту статью.
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Вступителю

54 минуты назад
В петушители принимают через отпетушение кадидата.
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Петушителю

сегодня, 16:47
Как вступить в отряд петушителей? Есть специальный обряд?
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отпетушитель

сегодня, 16:39
как поймаете, дайте знать! есть у меня к нему пара вопросов
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