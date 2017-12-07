Липецкие автоинспекторы выявили более ста случаев нарушения правил перевозки детей

Сотрудники ГИБДД провели массовые проверки водителей на дорогах Липецкой области.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в Липецке одними из мест несения службы автоинспекторов стали детские сады №32 и «Солнечный город».

Большинство автомобилистов перевозили своих маленьких пассажиров с соблюдением всех правил дорожной безопасности. По их общему мнению, безопасность ребенка – превыше всего и не важно, далеко или близко надо ехать. Но были и такие нерадивые родители, которые подвергали своих детей опасности. С ними автоинспекторы провели разъяснительные беседы, а так же составили протоколы об административном правонарушении.

Всего за три дня проведения проверок дорожные полицейские выявили 125 случаев неиспользования детских удерживающих устройств. Всем нарушителям придется заплатить штраф.

Наибольшее количество подобных нарушений сотрудники ГИБДД выявили в областном центре, а так же в Липецком и Грязинском районах.

За перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей, а за неиспользование ремней безопасности – тысяча рублей для водителя и 500 рублей – для пассажира.

Госавтоинспекция напоминает, что родители на своем примере должны воспитывать законопослушных участников дорожного движения и не забывать пристегиваться самим и пристегивать своих маленьких пассажиров независимо от дальности расстояния.

Детские удерживающие устройства относятся к изделиям, подлежащим обязательной сертификации. Поэтому при их покупке взрослые должны помнить, что, только приобретая удерживающее устройство, соответствующее установленным требованиям безопасности в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» они смогут обеспечить безопасность малышей в автотранспорте. Если качество устройства вызывает какие-либо сомнения, то по требованию покупателя продавец обязан предъявить сертификат соответствия.