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36 минут назад

«Виселицы для Меркель» разрешили продавать в Германии

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#Меркель #Германия #беженцы
«Виселицы для Меркель» разрешили продавать в Германии

Добро дал суд.

Саксонский суд не нашел состава преступления в продаже «мини-виселиц» с именами Ангелы Меркель и Зигмара Габриэля. Об этом пишет немецкая еженедельная газета Die Zeit.

Речь идет о миниатюрных копиях виселиц, на которых написано "зарезервировано для Ангелы "Мамочки" Меркель" и "зарезервировано для Зигмара "Отброса" Габриэля". Они продаются как сувениры по 15 евро за штуку, сообщает РИА Новости. Суд постановил, что в этом конкретном случае ничего противозаконного нет: надписи стоит воспринимать не как угрозу убийством, а как "символическое пожелание политической смерти".

Издание Berliner Kurier напоминает, что впервые подобные изделия появились на демонстрациях антиисламского движения Pegida в Дрездене в 2015 году. Их продажа была обусловлена движением протестов против беженцев из мусульманских стран.
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#Меркель #Германия #беженцы

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