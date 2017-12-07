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36 минут назад
«Виселицы для Меркель» разрешили продавать в Германии
Добро дал суд.
Саксонский суд не нашел состава преступления в продаже «мини-виселиц» с именами Ангелы Меркель и Зигмара Габриэля. Об этом пишет немецкая еженедельная газета Die Zeit.
Речь идет о миниатюрных копиях виселиц, на которых написано "зарезервировано для Ангелы "Мамочки" Меркель" и "зарезервировано для Зигмара "Отброса" Габриэля". Они продаются как сувениры по 15 евро за штуку, сообщает РИА Новости. Суд постановил, что в этом конкретном случае ничего противозаконного нет: надписи стоит воспринимать не как угрозу убийством, а как "символическое пожелание политической смерти".
Издание Berliner Kurier напоминает, что впервые подобные изделия появились на демонстрациях антиисламского движения Pegida в Дрездене в 2015 году. Их продажа была обусловлена движением протестов против беженцев из мусульманских стран.
Речь идет о миниатюрных копиях виселиц, на которых написано "зарезервировано для Ангелы "Мамочки" Меркель" и "зарезервировано для Зигмара "Отброса" Габриэля". Они продаются как сувениры по 15 евро за штуку, сообщает РИА Новости. Суд постановил, что в этом конкретном случае ничего противозаконного нет: надписи стоит воспринимать не как угрозу убийством, а как "символическое пожелание политической смерти".
Издание Berliner Kurier напоминает, что впервые подобные изделия появились на демонстрациях антиисламского движения Pegida в Дрездене в 2015 году. Их продажа была обусловлена движением протестов против беженцев из мусульманских стран.