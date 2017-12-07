Новогодний стол обойдется россиянам в 6,1 тысячи рублей

Стоимость застолья выросла на 4%.

Для среднестатистической российской семьи из четырех человек средняя стоимость набора продуктов, предназначенных для новогоднего стола, выросла почти на четыре процента и достигла примерно 6,1 тысячи рублей, сообщает Росстат.



В наборе, проанализированном Росстатом, 29 пунктов. В него вошли, в частности, салаты оливье и сельдь под шубой, вино, коньяк, водка, фрукты и овощи, конфеты, торты. Дороже всего такой набор продуктов обойдется жителям Чукотки, Ненецкого автономного округа и Якутии — 8,1 тыс. руб., 7,7 тыс. руб. и 7,6 тыс. руб. соответственно. На четвертом месте по дороговизне набора расположилась Москва — 7,4 тыс. руб. Самая низкая стоимость новогодних продуктов в Ингушетии — 3,1 тыс. руб.



Наибольший рост цен отмечается на красную икру, которая с прошлого года подорожала почти на 18,6 процента - с 638 до 765 рублей и сливочное масло (рост на более чем на 13,5 процента - с 92 до 105 рублей). Снижение цен (в среднем на 8 процентов) коснулось в основном апельсинов, лимонов и курицы.



Продукты для салата «Оливье» (огурцы консервированные, зеленый горошек, картофель, морковь, яйца, колбаса вареная, майонез и лук) за год подорожали на 0,84% до 312,68 руб. Стоимость набора для салата «Сельдь под шубой» (сельдь соленая, картофель, свекла, морковь, яйца, майонез и лук) по сравнению с 2016 г. выросла на 1,52% до 152,61 руб.