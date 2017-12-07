В Липецкой области отметить Новый год дешевле всего в ЦФО

Новогодний стол обойдется в 5128,98 рубля.

Как сообщает региональное управление потребрынка, Федеральной службой государственной статистики рассчитана стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола по России и в разрезе субъектов России. В состав новогоднего набора вошли следующие продукты: говядина бескостная, куры, колбаса сырокопченая, мясокопчености, рыбные деликатесы, икра лососевых рыб, консервы рыбные, масло сливочное, сыр, огурцы консервированные, соки фруктовые, конфеты шоколадные, торты, чай, хлеб ржаной и пшеничный, картофель, огурцы и помидоры свежие, яблоки, апельсины, лимоны, водка, отечественные коньяк и игристое вино, вода минеральная, салат «Оливье», «Селедка» под шубой».



В среднем по России стоимость новогоднего стола составила 6096,12 рубля. При этом жителям Липецкой области стол из аналогичных продуктов и блюд обойдется в 5128,98 рубля – это самая низкая стоимость среди субъектов ЦФО и одна из самых низких в России. По сравнению с прошлым годом новогодний набор подорожал в России на 3,76%, в Липецкой области подорожание существенно ниже – менее 1%.



Липецкая область удерживает лидерство в ЦФО не только по стоимости жизненно необходимых социально значимых продуктов, но и по стоимости праздничных деликатесов. Необходимо отметить, что цена каждого из продуктов, рассчитанная Росстатом по Липецкой области, является усредненной, которая формируется по всему кругу субъектов розничной торговли: сетевые магазины, магазины «шаговой» доступности, торговые павильоны и рынки.





