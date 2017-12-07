В России
55 минут назад
Мутко заявил о готовности покинуть пост
Но уходить в отставку не собирается.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что готов в любой момент покинуть свой пост, сообщает «Интерфакс».
- Давайте не будем сейчас этот вопрос [об отставке] поднимать. Есть кому эти решения принимать, - заявил он журналистам. - Вы знаете меня сто лет, я в любой момент, если это кому-то на пользу будет или нужно [готов уйти в отставку].
Напомним, Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх, это решение было объявлено по итогам заседания исполкома МОК 5 декабря в швейцарской Лозанне. Чиновник не сможет принимать участия в деятельности Олимпийского движения и его мероприятиях.
Мутко получил должность вице-премьера в октябре 2016-го. С 2008 года он занимал пост министра спорта, но вынужден был покинуть его на фоне допингового скандала в российском спорте. Кроме того, Мутко возглавляет Российский футбольный союз.
- Давайте не будем сейчас этот вопрос [об отставке] поднимать. Есть кому эти решения принимать, - заявил он журналистам. - Вы знаете меня сто лет, я в любой момент, если это кому-то на пользу будет или нужно [готов уйти в отставку].
Напомним, Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх, это решение было объявлено по итогам заседания исполкома МОК 5 декабря в швейцарской Лозанне. Чиновник не сможет принимать участия в деятельности Олимпийского движения и его мероприятиях.
Мутко получил должность вице-премьера в октябре 2016-го. С 2008 года он занимал пост министра спорта, но вынужден был покинуть его на фоне допингового скандала в российском спорте. Кроме того, Мутко возглавляет Российский футбольный союз.