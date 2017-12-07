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55 минут назад

Мутко заявил о готовности покинуть пост

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#отставка #допинг #Мутко #МОК
Мутко заявил о готовности покинуть пост

Но уходить в отставку не собирается.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что готов в любой момент покинуть свой пост, сообщает «Интерфакс».

- Давайте не будем сейчас этот вопрос [об отставке] поднимать. Есть кому эти решения принимать, - заявил он журналистам. - Вы знаете меня сто лет, я в любой момент, если это кому-то на пользу будет или нужно [готов уйти в отставку].

Напомним, Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх, это решение было объявлено по итогам заседания исполкома МОК 5 декабря в швейцарской Лозанне. Чиновник не сможет принимать участия в деятельности Олимпийского движения и его мероприятиях.

Мутко получил должность вице-премьера в октябре 2016-го. С 2008 года он занимал пост министра спорта, но вынужден был покинуть его на фоне допингового скандала в российском спорте. Кроме того, Мутко возглавляет Российский футбольный союз.
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#отставка #допинг #Мутко #МОК

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