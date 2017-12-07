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сегодня, 15:21
Улюкаев попросил прощения
Вердикт будет вынесен в середине декабря.
Сегодня Алексей Улюкаев выступил с последним словом в Замоскворецком суде Москвы. Самые яркие цитаты из речи экс-министра уже разлетелись в прессе. Максимальное внимание привлекла просьба о прощении.
- Но только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. Когда у тебя все в порядке, то ты отворачиваешься от людского горя. Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами, я многое передумал за этот год, но как бы ни сложилась моя дальнейшая судьба, остаток жизни я посвящу отстаиванию интересов людей, - цитирует экс-министра ТАСС.
О запрошенном прокурорами наказании 61-летний экс-министр высказался словами Сократа.
- Как говорил Сократ, надо умереть, чтобы жить. Сейчас, конечно, времена более вегетарианские, но 10 лет строгого режима для человека в моем возрасте не сильно отличаются от смертного приговора, - сказал он. - Ну и чтобы закончить на более высокой ноте – у нас впереди Новый год. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать веселых праздников, всего самого доброго.
Напомним, экс-министру вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ - "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Максимальное наказание по ней - 15 лет колонии и семидесятикратный размер штрафа от суммы взятки, который, исходя из обменного курса, избранного прокуратурой, мог составить 7 млрд рублей. По версии следствия чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». Вердикт суда будет оглашен в середине декабря.
- Но только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. Когда у тебя все в порядке, то ты отворачиваешься от людского горя. Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами, я многое передумал за этот год, но как бы ни сложилась моя дальнейшая судьба, остаток жизни я посвящу отстаиванию интересов людей, - цитирует экс-министра ТАСС.
О запрошенном прокурорами наказании 61-летний экс-министр высказался словами Сократа.
- Как говорил Сократ, надо умереть, чтобы жить. Сейчас, конечно, времена более вегетарианские, но 10 лет строгого режима для человека в моем возрасте не сильно отличаются от смертного приговора, - сказал он. - Ну и чтобы закончить на более высокой ноте – у нас впереди Новый год. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать веселых праздников, всего самого доброго.
Напомним, экс-министру вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ - "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Максимальное наказание по ней - 15 лет колонии и семидесятикратный размер штрафа от суммы взятки, который, исходя из обменного курса, избранного прокуратурой, мог составить 7 млрд рублей. По версии следствия чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». Вердикт суда будет оглашен в середине декабря.