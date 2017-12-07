Убийца напал на сотрудника усманской колонии

Сидельцу увеличили срок.

Усманский районный суд Липецкой области в особом порядке рассмотрел материалы уголовного дела в отношении заключенного ИК-5 УФСИН России по Рязанской области по обвинению в нападении на представителя власти. Ранее гражданин Узбекистана был судим за убийство и разбой. 4 года 12 дней из наказания за преступления им не было отбыто.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено в Усмани, в районе ЛИУ-1, в марте 2016 года. Сотрудники колонии заметили, что неизвестный перебросил свертки в прогулочный двор лечебно-исправительного учреждения для заключенных. Они направились туда, чтобы изъять пакеты, но осужденный напал на младшего инспектора группы надзора отдела безопасности. Он удерживал представителя власти и ударил его ногой в спину.



Действия гражданина Узбекистана суд квалифицировал по ч.2 ст.321 УК Российской Федерации, то есть применение насилия, не опасного для здоровья, совершенного в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности.



Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. С учетом ранее провозглашенных приговоров мужчина проведет за решеткой колонии строгого режима еще пять лет.