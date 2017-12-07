Происшествия

21 минуту назад

Экспедитор поменял работу на выручку фирмы

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#растрата
Экспедитор поменял работу на выручку фирмы

Отделом по расследованию преступлений ОП № 6 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате денежных средств в отношении 36-летнего жителя города.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, следствие установило, что в апреле 2017 года подозреваемый работал водителем-экспедитором в одной из липецких фирм. В его обязанности входили доставка товара и получение денег от клиентов. Когда подошёл срок сдачи денег в кассу фирмы, подозреваемый решил оставить их себе. На следующий день на работу он не пришел, оставив служебный автомобиль недалеко от здания работодателя. Таким образом, бывший водитель подозревается в присвоении и растрате 52 111 рублей, принадлежащих фирме. 

В результате проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата» организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. 

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#растрата

Комментарии (2)

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Марфа

24 секунды назад
скорей всего зарплату не платили-взял свое.
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водитель-экспедитор

6 минут назад
не надо слов, не надо паники. это мой последний день на титанике. на моем месте так поступил бы каждый. 52111-уже мои. максимум присудят условно месяцев 5. зато новый год встречу в ажуре.
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