Экспедитор поменял работу на выручку фирмы

Отделом по расследованию преступлений ОП № 6 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате денежных средств в отношении 36-летнего жителя города.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, следствие установило, что в апреле 2017 года подозреваемый работал водителем-экспедитором в одной из липецких фирм. В его обязанности входили доставка товара и получение денег от клиентов. Когда подошёл срок сдачи денег в кассу фирмы, подозреваемый решил оставить их себе. На следующий день на работу он не пришел, оставив служебный автомобиль недалеко от здания работодателя. Таким образом, бывший водитель подозревается в присвоении и растрате 52 111 рублей, принадлежащих фирме.

В результате проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата» организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.