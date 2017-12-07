Председатель облсуда рассказал о детском рекорде, а легендарный «Батя» - о первой штанге (ФОТО)

В Тербунах чествовали лучших земляков-спортсменов и физкультурных организаторов.

Большой спортивный праздник прошел в Тербунах. В КСК «Олимпийский» чествовали лучших земляков, оставивших заметный след в физкультурном и спортивном движениях.

Гостеприимная тербунская земля.



Тербунский район – «малая родина» многих прославленных атлетов Липецкой области. В селе Озерки родился, например, самый титулованный в регионе мастер пауэрлифтинга, спортсмен и тренер, легендарный «Батя» Вячеслав Богомолов.







Со сцены «Олимпийского» он рассказал малоизвестные страницы своей биографии. Например, что первую штангу в своей жизни собрал вместе с другом из… деталей от трактора. И сразу не смог ее поднять.

- Я старался, дергал за гриф, который был сделан из дерева, но даже не мог сдвинуть ее с места. Переживал по этому поводу, плакал. Но через пару недель начал поднимать снаряд. И пошло-поехало, - поведал Богомолов о начале своего спортивного пути.







Мастер спорта международного класса 23-кратный чемпион России по настольному теннису, победитель открытых чемпионатов США, Иордании, ныне – врач футбольного «Металлурга» Юрий Старых удивил не только рассказом о своем пути, но и вокальными данными, исполнив для публики две песни.



К слову, уроженец 2-х Тербунов Старых, по его словам, ради поездки к землякам пропустил важные соревнования по настольному теннису, чего с ним практически никогда не случалось.







Об уровне тербунского праздника говорит тот факт, что знаменитые уроженцы района приехали в райцентр даже из других городов.







Так, в прошлом победитель юношеского первенства СССР по боксу, многолетний спортсмен сборной Москвы, мастер спорта Геннадий Кузнецов специально ради этого мероприятия пожаловал их столицы.

А бывший футболист орловского «Спартака» и липецкого «Металлурга» Вячеслав Потапов пожаловал из Рязани, где сейчас живет.







Компанию им составили и земляки, всячески помогавшие и помогающие развитию спорта не только в Тербунском районе, но и во всей Липецкой области. Это мэр Липецка Сергей Иванов, рассказавший, что, минимум, один раз в неделю он играет в хоккей, а в первые дни зимы уже успел пробежать на лыжах по тербунскому лесу. Иванов – идейный вдохновитель и создатель здравствующей до сих пор футбольной команды «Ресурс» (Тербуны).







На малую родину он приехал не с пустыми руками, а вручил подарки заместителю директора КСК «Олимпийский» по спорту и многолетнему вожаку тербунских любителей здорового образа жизни Владимиру Семенцову.







Председатель Липецкого областного суда уроженец села Анненское Тербунского района Иван Марков рассказал, что в детстве был чемпионом школы по тройному прыжку.

- Мой результат – 9 метров и 62 сантиметра. Посмотрел я на него и думаю – как же я отстаю от знаменитого советского прыгуна Виктора Санеева (личный рекорд трехкратного олимпийского чемпиона – 17 метров и 44 см, прим. ред.). Играл в настольный теннис, в футбол. Условия для занятий спортом во времена нашего детства были не такими богатыми, как сейчас. Но мы хватались за любую возможность.







Тербунским школьникам показал олимпийский факел, с которым он, энтузиаст спорта и многолетний президент мини-футбольного клуба «Липецк», в 2014 году бежал по улице во время липецкого этапа эстафеты олимпийского огня.





Именитые гости провели мастер-классы для подрастающего поколения, причем каждый закуток КСК «Олимпийский» в этот день был заполнен подростками.



Боксер Виктор Кузнецов представил безотказный рецепт, как можно добиться успехов в спорте.

Десятки юных жителей Тербунов посетили мастер-класс по настольному теннису от Юрия Старых, который щедро раскрывал секреты кинжальных подач и крученых ударов.







Слушателем «семинара Старых» вдруг оказался и … Иван Марков, который провел товарищескую встречу с именитым земляком.





Причем по ходу игры Марков даже вел в счете…





Местные спортсмены тоже постарались порадовать гостей. Так, со сцены перед ними выступили девушки-черлидеры, воспитанники секции бразильской национальной борьбы капоэра. Такими секциями может похвастаться далеко не каждый район Липецкой области и даже областной центр.







Что еще раз подтверждает, что Тербунский район является одним из самых спортивных в регионе. И районный глава Сергей Барабашщиков пообещал, что богатые традиции, заложенные предыдущими поколениями, будут только множиться и развиваться.





