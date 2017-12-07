Происшествия

55 минут назад

Вор-рецидивист потерпел фиаско в Липецке

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#кража #магазин #суд #приговор
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Вор-рецидивист потерпел фиаско в Липецке

Мужчине не удалась кража из магазина.

Мировой судья СУ №15 Советского района Липецка рассмотрела уголовное дело в отношении местного жителя. Ранее мужчина был судим за кражи в Архангельской и Вологодской областях, в 2015 году освободился из колонии в Тамбовского области.

Как указано в приговоре суда, преступник отправился на кражу днем 3 сентября в магазин «Спортмастер» в ТРЦ «Европа» на Советской улице. Выбор злоумышленника пал на мужскую спортивную экипировку. В примерочную преступник зашел с брюками, ветровкой и футболкой, а вышел со сложенными в свой пакет вещами. Покинуть место преступления с неоплаченными товарами мужчине не удалось: его задержали сотрудники магазина. Ущерб от замысла определили в 4 327 рублей.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд определил меру наказания с учетом рецидива преступлений. Мужчина признан виновным в попытке кражи и наказан шестью месяцами условного заключения с испытательным сроком в один год.
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#кража #магазин #суд #приговор
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Комментарии (2)

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спортмастер

24 минуты назад
ноу комент, на звезде...
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бродяга

38 минут назад
пойду оденусь в КРИСТАЛЕ. попробую выйти, может прокатит. если не прокатит, получу условно. если прокатит, засяду у марухи до весны. РОМАНТИКА!
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