Вор-рецидивист потерпел фиаско в Липецке

Мужчине не удалась кража из магазина.

Мировой судья СУ №15 Советского района Липецка рассмотрела уголовное дело в отношении местного жителя. Ранее мужчина был судим за кражи в Архангельской и Вологодской областях, в 2015 году освободился из колонии в Тамбовского области.



Как указано в приговоре суда, преступник отправился на кражу днем 3 сентября в магазин «Спортмастер» в ТРЦ «Европа» на Советской улице. Выбор злоумышленника пал на мужскую спортивную экипировку. В примерочную преступник зашел с брюками, ветровкой и футболкой, а вышел со сложенными в свой пакет вещами. Покинуть место преступления с неоплаченными товарами мужчине не удалось: его задержали сотрудники магазина. Ущерб от замысла определили в 4 327 рублей.



Мужчина полностью признал свою вину. Суд определил меру наказания с учетом рецидива преступлений. Мужчина признан виновным в попытке кражи и наказан шестью месяцами условного заключения с испытательным сроком в один год.