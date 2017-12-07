Общество
сегодня, 13:28
Многодетная мать просит помощи у Олега Королёва
1295
Обращение касается ситуации в СНТ «Строитель».
Многодетная мать, проживающая с семьей в СНТ «Строитель» на окраине Липецка, в Сети обратилась к губернатору региона Олегу Королёву. Доведенная до отчаяния женщина просит главу администрации Липецкой области решить проблему с обесточиванием садового товарищества, где круглый год живут порядка сотни семей.
- Здравствуйте! Помогите. Пожалуйста, жителям СНТ «Строитель»: наш председатель полностью обесточил садовоческое товарищество от электроэнергии. Там проживают люди круглогодично, я многодетная мама, моему младшему ребенку только 7 месяцев. Как можно жить без света? <...> Председатель поступил по-свинский, просто обесточил и - все. Во всех кабинетах были, никто не может нам помочь, гоняют из кабинета в кабинет. Неужели мы не люди? Как дети должны жить? Кто может нам помочь? - задает вопросы автор обращения. - Одна надежда на Вас, слезно просим помочь нам.
Напомним, ранее GOROD48 уже рассказывал о ситуации в СНТ «Строитель». Там, несмотря на достигнутые в кабинетах власти договоренности, было произведено отключения электричества. Свою позицию руководитель «Строителя» обосновывает растущими долгами и неплатежами членов товарищества. Тем временем в садовом обществе живут порядка 90 семей, которым необходимо снабжение светом.
- Здравствуйте! Помогите. Пожалуйста, жителям СНТ «Строитель»: наш председатель полностью обесточил садовоческое товарищество от электроэнергии. Там проживают люди круглогодично, я многодетная мама, моему младшему ребенку только 7 месяцев. Как можно жить без света? <...> Председатель поступил по-свинский, просто обесточил и - все. Во всех кабинетах были, никто не может нам помочь, гоняют из кабинета в кабинет. Неужели мы не люди? Как дети должны жить? Кто может нам помочь? - задает вопросы автор обращения. - Одна надежда на Вас, слезно просим помочь нам.
Напомним, ранее GOROD48 уже рассказывал о ситуации в СНТ «Строитель». Там, несмотря на достигнутые в кабинетах власти договоренности, было произведено отключения электричества. Свою позицию руководитель «Строителя» обосновывает растущими долгами и неплатежами членов товарищества. Тем временем в садовом обществе живут порядка 90 семей, которым необходимо снабжение светом.
1295