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8 минут назад

В Иркутской области вертолет аварийно приземлился на замерзшее озеро

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#Иркутск #авария #вертолет
В Иркутской области вертолет аварийно приземлился на замерзшее озеро

Частный вертолет АС-50 совершил аварийную посадку в Братском районе Иркутской области. Как сообщили в экстренных службах, пока неизвестна судьба двух человек, находившихся на борту.

Вертолет АС-50, который аварийно сел в четверг в Братском районе Иркутской области, зарегистрирован в одном из центральных регионов РФ. Об этом ТАСС сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Вертолет принадлежит частному лицу, предпринимателю. Вылетел из Братска, сообщил о вынужденной посадке. В Иркутской области этот вертолет не зарегистрирован, он зарегистрирован в каком-то центральном регионе России. Пока мы не знаем, что это за лицо", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура пока собирает информацию об инциденте.

В свою очередь в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района сообщили, что в районе инцидента плохая видимость. "Место, где сел вертолет, отдаленное, от Братска туда лететь около 30 минут. Видимость плохая, но вертолет разыскивается", - сообщили в ЕДДС. Диспетчер уточнила, что в районе происшествия сейчас дует ветер с порывами до 11 метров в секунду, местами идет снег.

Информация о вынужденной посадке вертолета поступила около 10:00 по московскому времени. На его борту находились два человека, за штурвалом был частный предприниматель. Вертолет следовал из Братска в поселок Ключи.
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#Иркутск #авария #вертолет

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