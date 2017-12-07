8 минут назад
В Иркутской области вертолет аварийно приземлился на замерзшее озеро
Частный вертолет АС-50 совершил аварийную посадку в Братском районе Иркутской области. Как сообщили в экстренных службах, пока неизвестна судьба двух человек, находившихся на борту.
"Вертолет принадлежит частному лицу, предпринимателю. Вылетел из Братска, сообщил о вынужденной посадке. В Иркутской области этот вертолет не зарегистрирован, он зарегистрирован в каком-то центральном регионе России. Пока мы не знаем, что это за лицо", - сообщили в ведомстве.
Прокуратура пока собирает информацию об инциденте.
В свою очередь в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района сообщили, что в районе инцидента плохая видимость. "Место, где сел вертолет, отдаленное, от Братска туда лететь около 30 минут. Видимость плохая, но вертолет разыскивается", - сообщили в ЕДДС. Диспетчер уточнила, что в районе происшествия сейчас дует ветер с порывами до 11 метров в секунду, местами идет снег.
Информация о вынужденной посадке вертолета поступила около 10:00 по московскому времени. На его борту находились два человека, за штурвалом был частный предприниматель. Вертолет следовал из Братска в поселок Ключи.