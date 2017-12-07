В Липецке на карантине 13 классов в 5 школах

В школе №65 карантин завершён.

Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по данным на 7 декабря, по причине отсутствия на уроках более 25% учеников на карантин по ОРВИ закрыты 13 классов в 5 школах Липецка: №1, 2, 18, 66, 68. В школе №65 карантин сегодня закончился.



Всем руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ.



Напомним, на минувшей неделе в наше регионе зарегистрировано 5379 случаев ОРВИ, среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – на них приходится 75,8% всех случаев. В Липецке заболели 3799 человек, 76,4% всех случаев в областном центре зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет.