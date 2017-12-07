Здоровье

39 минут назад

В Липецке на карантине 13 классов в 5 школах

1 373
#карантин #ОРВИ #грипп
1
В Липецке на карантине 13 классов в 5 школах

В школе №65 карантин завершён.

Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по данным на 7 декабря, по причине отсутствия на уроках более 25% учеников на карантин по ОРВИ закрыты 13 классов в 5 школах Липецка: №1, 2, 18, 66, 68. В школе №65 карантин сегодня закончился. 

Всем руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ. 

Напомним, на минувшей неделе в наше регионе зарегистрировано 5379 случаев ОРВИ, среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – на них приходится 75,8% всех случаев. В Липецке заболели 3799 человек, 76,4% всех случаев в областном центре зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет. 
1 373
#карантин #ОРВИ #грипп
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Жуть

24 минуты назад
Как вы надоели со страшилками куда не плюнь орви
ответить

Еще в рубрике

Ребенку пришлось подниматься на третий этаж поликлиники с помощью костылей
#медицина #доступная среда #дети
28
Ребенку пришлось подниматься на третий этаж поликлиники с помощью костылей

вчера, 13:55

Здоровье
На карантине - 12 классов в 6 школах Липецка
#карантин #ОРВИ #грипп
2
На карантине - 12 классов в 6 школах Липецка

вчера, 13:30

Здоровье
В Липецкой области зарегистрировано 126 случаев бешенства животных
#бешенство #животные #укус
27
В Липецкой области зарегистрировано 126 случаев бешенства животных

05.12.2017 14:26

Здоровье
Карантин объявлен в 5 школах и одном детсаду Липецка
#карантин #ОРВИ #грипп
3
Карантин объявлен в 5 школах и одном детсаду Липецка

04.12.2017 16:08

Здоровье
Шесть липчан встретили первый день зимы в травмпункте
#гололёд #зима #травмпункт
8
Шесть липчан встретили первый день зимы в травмпункте

01.12.2017 10:39

Здоровье
В Липецкой области зарегистрированы 23 случая дизентерии
#заболеваемость
13
В Липецкой области зарегистрированы 23 случая дизентерии

30.11.2017 13:36

Здоровье