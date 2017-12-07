Лишь 1,28% липчан зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц

А 14,6% липчан получают менее 10 тысяч в месяц.

«РИА Рейтинг» представило результаты исследования заработков в российских регионах в 2017 году на основе данных Росстата.Липецкая область - на 48-м месте из 85 регионов страны, и среди 18 регионов ЦФО на 7-м месте.Доля липчан, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц - 1,28%. 14,6% жителей региона заробатывают менее 10 тысяч в месяц."В целом по России лишь 4,1% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей на руки в месяц", - говорится в исследовании.17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше среднего, а медианное значение данного показателя по регионам России составляет 1,5%.

Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Hенецком автономном округе (лидер рейтинга) почти 24% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, при этом доля низкооплачиваемых занятых вакансий составляет лишь 0,6%. Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 21% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третий строчке по доле высоких зарплат расположилось Москва – 17%. Еще в шести регионах данная доля превышает 10%: Hенецкий АО, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, Камчатский край и Республика Саха (Якутия), а замыкает десятку Мурманская область с результатом 8,1%.

В 9 регионах страны (8 национальных республик и Алтайский край) доля людей, получающих менее 10 тысяч рублей в месяц, превышает 25%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан – 35%, а второй результат у Карачаево-Черкесской Республики (30.5%).

В целом по России более 11% работающих зарабатывают менее 10 тысяч рублей в месяц. Это является значимой социальной проблемой. Как показали результаты исследования, в 22 регионах более 20% работающих получают менее 10 тысяч рублей в месяц.



