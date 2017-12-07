Экономика

46 минут назад

Лишь 1,28% липчан зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц

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#зарплаты #рейтинг
Лишь 1,28% липчан зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц

А 14,6% липчан получают менее 10 тысяч в месяц.

«РИА Рейтинг» представило результаты исследования заработков в российских регионах в 2017 году на основе данных Росстата. 

Липецкая область - на 48-м месте из 85 регионов страны, и среди 18 регионов ЦФО на 7-м месте.

Доля липчан, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц - 1,28%.  14,6% жителей региона заробатывают менее 10 тысяч в месяц.

"В целом по России лишь 4,1% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей на руки в месяц", - говорится в исследовании.

17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше среднего, а медианное значение данного показателя по регионам России составляет 1,5%. 

Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Hенецком автономном округе (лидер рейтинга) почти 24% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, при этом доля низкооплачиваемых занятых вакансий составляет лишь 0,6%. Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 21% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третий строчке по доле высоких зарплат расположилось Москва – 17%. Еще в шести регионах данная доля превышает 10%: Hенецкий АО, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, Камчатский край и Республика Саха (Якутия), а замыкает десятку Мурманская область с результатом 8,1%. 

В 9 регионах страны (8 национальных республик и Алтайский край) доля людей, получающих менее 10 тысяч рублей в месяц, превышает 25%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан – 35%, а второй результат у Карачаево-Черкесской Республики (30.5%). 

В целом по России более 11% работающих зарабатывают менее 10 тысяч рублей в месяц. Это является значимой социальной проблемой. Как показали результаты исследования, в 22 регионах более 20% работающих получают менее 10 тысяч рублей в месяц. 


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#зарплаты #рейтинг

Комментарии (11)

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Оборотень в больших погонах

47 секунд назад
Моя зарплата - сто восемьдесят шесть тысяч , семьдесят три рубл , девяносто четыре копейки и ещё есть дополнительный заработок " крышевание ", ну например валютчиков стоящих у Меркурия
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народ

6 минут назад
Нам кричали равенство и братство, не пора ли кой кого привлекать за тунеядство
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Путилин ( в народе гребянёк )

8 минут назад
Все знают, что я дебил - но я преданный и верный пёс тербунского шакала
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Петя

8 минут назад
1,28% которые получают более 100 т.р. это директора управляющих компаний и чиновники высшего звена, руководство, военные, правоохранительные органы, кое-кто на комбинате. Все они обеспечивают порядок, развитие и благополучие региона. Не завидуйте.
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Иванов ( бордюрыч )

10 минут назад
Мы хапим хорошо, гораздо более ста тысяч, сто тысяч для нас копейки
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Секретариат чинуши

10 минут назад
Да, получаем! А чо? Нас не 1,28% а 128 тыщ. Включая всех родственников. Во как! Увидимся на новый год в какой нить теплой стране! Вы туда не едите? ЖАЛЬ! Нам будет вас там не хватать. Лана, пашите давайте. А то нам премии меренячьи нада еще получать.
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Путин

12 минут назад
Путин! Путин! Путин! Путин! Путин!
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ЧИНУША

14 минут назад
У нас секретариат столько получает! Обидеть такой зарплатой чиновника легко.
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пан Вотруба счетовод

15 минут назад
14% населения Липецкой области получают меньше, чем минимальная заработная плата в Албании, Габоне, Ираке, Колумбии, Косово, Македонии, Сирии, Сальвадоре, Эквотариальной Гвинее и др. И почти такая же как минимальная зарплата в Алжире, Вьетнаме, Туркмении и др. Жить стали лучше, жить стали веселей!
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!!!

28 минут назад
ЧИНОВНИКИ ОНИ!
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