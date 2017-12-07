Желающих убивать бродяжек в Липецке не нашлось

На аукцион не поступило ни одной заявки.

Управление главного смотрителя Липецка безуспешно завершило тендер на отлов и содержание безнадзорных животных на территории регионального центра. Электронный аукцион не заинтересовал ни одного потенциального исполнителя. При этом работу по отлову бродячих животных оценили в 2,195 млн рублей.



В техническом задании к тендеру были указаны следующие работы отлов безнадзорных животных, их содержание и умерщвление, а также - утилизация трупов животных. Отлов безнадзорных животных в Липецке проходит на основании принятых письменных и устных заявок. В случае экстренной необходимости по указанию заказчика отлов производят в течение одного часа. Отлов безнадзорных животных в Липецке проводят гуманными методами, исключающими нанесение животным увечий, используя разрешенные средства отлова - сети, сачки-ловушки, пневмоустройства с применением обездвиживающих препаратов. Вместе с тем в Липецке запрещено отстреливать животных, применять при отлове животных миорелаксанты, отлавливать безнадзорных животных в присутствии детей, присваивать себе и продавать отловленных кошек и собак, изымать животных из квартир и с территории частных домовладений, снимать с привязи животных, временно оставленных у мест общественного пользования.



К слову, в Липецке зафиксированы следующие средние цены на требуемые услуги: отлов стоит 700 рублей, содержание обойдется в 4 000 рублей, умерщвление — 170 рублей, а утилизация трупа — 160 рублей.



Напомним, что ранее тендеры на очистку улиц Липецка от бродячих животных интересовали частные охранные предприятия. Например, сейчас эти услуги в городе оказывает один из местных ЧОП. Их работу за июль-декабрь оплатят 3, 8 млн рублей.