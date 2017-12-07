Липчанин в Брянске устроил ДТП с маршруткой (ВИДЕО)

Момент столкновения попал на видео

Как сообщает УГИБДД Брянской области, возле дома №53 по улице Калинина в Советском районе Брянска 29-летний водитель автомобиля ЛАДА VESTA, житель Липецкой области, двигаясь со стороны улицы Красноармейской в сторону улицы Гражданской, совершил столкновение с маршрутным такси №49, в салоне находились 7 человек, который двигался в попутном направлении в правом ряду.



В результате ДТП 71-летняя пассажирка маршрутного такси (находилась на первом сиденье в салоне автобуса по ходу движения за водителем) с диагнозом «перелом верхнего полюса правого надколенника» доставлена в травмпункт.