Происшествия

сегодня, 12:12

Липчанин в Брянске устроил ДТП с маршруткой (ВИДЕО)

4 442
#дтп
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Липчанин в Брянске устроил ДТП с маршруткой (ВИДЕО)

Момент столкновения попал на видео

Как сообщает УГИБДД Брянской области, возле дома №53 по улице Калинина в Советском районе Брянска 29-летний водитель автомобиля ЛАДА VESTA, житель Липецкой области,  двигаясь со стороны улицы Красноармейской в сторону улицы Гражданской,  совершил столкновение с маршрутным такси №49, в салоне находились 7 человек, который двигался в попутном направлении в правом ряду.

В результате ДТП 71-летняя пассажирка маршрутного такси (находилась на первом сиденье в салоне автобуса по ходу движения за водителем) с диагнозом «перелом верхнего полюса правого надколенника» доставлена в травмпункт.
4 442
#дтп
1

Комментарии (4)

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Кобра

23 минуты назад
Это случайно не сынок тербунской кукушки , он любитель в пьяном виде людей давить на смерть, ведь ему всё с рук сходит
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иова

26 минут назад
Это не шутка, мы встретились с маршруткой..
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Мимоходом

42 минуты назад
СМЕШАРИК, видимо хотел повернуть направо
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СМЕШАРИК

53 минуты назад
Боцман, не осел а ЛОСЯШ! десять раз посмотрел, так и не понял, что за маневр?
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