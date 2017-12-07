Липецкий футболист заменит в «Зените» Артема Дзюбу?

СМИ сообщают, что договоренность о переходе форварда в питерский клуб уже достигнута.

О том, что дебютант РФПЛ «Тосно» из Ленинградской области зимой из-за финансовых проблем готов продать 26-летнего липецкого нападающего Антона Заболотного, мы уже сообщали.

Теперь же будущее нападающего, который в нынешнем сезоне забил 4 гола на высшем уровне и удостоился приглашения в сборную России, проясняется все отчетливее. Ряд российских СМИ сообщили, что достигнута договоренность о переходе Заболотного в питерский «Зенит».

При этом в клубе с берегов Невы наш земляк окажется уже ближайшей зимой и уже в весенней части сезона начнет выходить на поле в официальных матчах за «Зенит». Контакт будет рассчитан на 3,5 года, а трансферная стоимость игрока, за которого ФК «Тосно» планировал выручить до 6 миллионов евро, составит два миллиона «европейских рублей».

К слову, если переход состоится, то за «Тосно» Заболотный больше не сыграет. Дело в том, что матч оставшегося «зимнего» тура чемпионата 2017/18, в котором его клуб примет московский «Локомотив», Антон пропустит из-за перебора желтых карточек.

Многие эксперты считают, что переход Заболотного ставит крест на питерском этапе карьеры 29-летнего Артема Дзюбы. Главный тренер команды итальянец Роберто Манчини недоволен игрой форварда-гиганта и больше не видит его в команде. К слову, на игру Лиги Европы в испанский Сан-Себастьян, которая состоится сегодня, Манчини Дзюбу даже не взял. По некоторым данным нападающий попытается трудоустроится в столичный «Локомотив».

Для Антона Заболотного «Зенит» может стать самой сильной командой, за которую он когда-либо играл. Правда и конкуренция в атаке у «сине-бело-голубых» соответствующая: в нападении питерцев способны сыграть Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, аргентинец Себастьян Дриусси. Есть еще молодой Андрей Панюков, правда, зимой возможна его аренда в «Урал».

Антон Заболотный начинал заниматься футболом в СДЮШОР «Металлург» у тренера Олега Криволуцкого, затем в юном возрасте уехал в столичный интернат ЦСКА. Выступал за астраханский «Волгарь-Газпром», екатеринбургский «Урал», брянское «Динамо», «Уфу», воронежский «Факел». За липецкий «Металлург» во взрослом футболе никогда не играл, но однажды в интервью GOROD48 сказал, что мечтает, чтобы все лучшие воспитанники липецкого футбола собрались бы в одной команде на малой родине.

Фото kremlinpress.com