40 семей молодых новолипчан получили ключи от новых квартир



Сегодня на Новолипецком металлургическом комбинате вручили ключи от новых однокомнатных и двухкомнатных квартир победителям ежегодного корпоративного конкурса «Жилье молодым металлургам».



Как сообщает пресс-служба НЛМК, в торжественной церемонии приняли участие руководители региона, комбината, мэрии Липецка, профсоюзной организации предприятия, депутаты. Теперь 40 молодых семей металлургов смогут справить новоселье в доме по ул. Коцаря в 29-ом микрорайоне.



«Уже 433 семьи молодых металлургов проживают в собственных квартирах от комбината и сегодня станет еще на 40 новоселов больше. В настоящее время в регионе ни одна жилищная программа предприятий не может предложить такие условия, какие есть на НЛМК. Ежегодно мы определяем лучших из числа наших молодых рабочих, специалистов, руководителей и максимально помогаем им решить жилищную проблему. Это способствует закреплению молодых кадров на предприятии», - прокомментировала директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.



Программа «Жилье молодым металлургам» - социальный некоммерческий проект компании, который действует с 2005 года. В нем могут участвовать нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники в возрасте до 35 лет и стажем работы на предприятии не менее трех лет. Победители отбора имеют возможность приобрести квартиру после уплаты первоначального взноса в размере 30% от стоимости жилья. Выплата оставшейся суммы будет происходить в течение 15 лет без начисления процентов.



В этом году в комиссию по жилищной политике ПАО «НЛМК» поступило 92 заявления от молодых работников комбината. При выборе победителей учитывались профессиональные заслуги соискателей, а также их активность в корпоративных конкурсах. В итоге новоселами стали работники с максимальным личным рейтингом достижений.

