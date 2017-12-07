30 декабря во Дворце бракосочетаний распишут три пары.

Как рассказала GOROD48 заместитель начальника управления ЗАГС администрации Липецка Любовь Якунина, несколько липецких пар решили войти в Новый год в новом статусе — мужа и жены. Так, 29 декабря — в последний рабочий день этого года в Отделе торжественной регистрации браков (Дворце бракосочетаний) зарегистрируют 5 новых семей, в субботу 30 декабря — ещё три.



— Декабрь — не самое популярное время для свадеб, — отметили в Отделе торжественной регистрации браков. — С ­28 ноября по 6 января идёт Рождественский пост, и число желающих официально узаконить свои отношения резко сокращается. Но некоторым женихам и невестам нравится идея расписаться в канун праздника — очень удобно собирать родных и друзей и можно продлить себе праздник, продолжив гулять и в Новогоднюю ночь.



Напомним, по итогам 11 месяцев этого года в этом году были заключены 4114 браков, оформлены 2165 разводов. Липчане стали больше жениться чем в 2016-м — в прошлом году за тот же период расписались 3705 пар, а вот разводов было примерно столько же - 2142.



