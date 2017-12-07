В России

11 минут назад

В России названы регионы с самой высокой зарплатой

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#Россия #зарплата
В России названы регионы с самой высокой зарплатой

Составители рейтинга учитывали в процентном соотношении количество тех, кто получает свыше 100 тысяч рублей в месяц и менее 10 тысяч.

Аналитики компании "РИА Рейтинг" назвали регионы с самыми низкими и высокими заработными платами в России. Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Меньше всего зарабатывают жители Северного Кавказа.

В Ямало-Hенецком автономном округе почти 24 процента работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, при этом доля низкооплачиваемых занятых вакансий составляет лишь 0,6 процентов. Затем идет Чукотка и Москва - 20,98 и 17,05 соответственно.

"Еще в шести регионах данная доля превышает порог в десять процентов: Hенецкий АО, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО - Югра, Камчатский край и Республика Саха (Якутия), а замыкает десятку Мурманская область с результатом 8,1 процентов", - говорится в докладной записке.

Меньше в стране получают жители республик Северного Кавказа и центральных регионов России. Там доля "стотысячников" ничтожна и составляет от 0,48-0,56 процентов от работоспособного населения.

"С другой стороны, в девяти регионах страны (восемь национальных республик и Алтайский край) доля людей, получающих менее 10 тысяч рублей в месяц, превышает 25 процентов. Лидером по доле самых низкооплачиваемых работников является Дагестан - 35 процентов работников, а второй результат у Карачаево-Черкесской Республики - 30,5 процентов", - говорится в официальном сообщении.

В целом по России более 11 процентов работников зарабатывают менее 10 тысяч рублей в месяц за вычетом НДФЛ, что, по мнению аналитиков, является значимой социальной проблемой, - пишет "Российская газета".
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#Россия #зарплата

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