9 минут назад
Братья попали под суд за фиктивную прописку иностранцев
Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый предоставил в территориальный отдел полиции фиктивные документы, на основании которых двое граждан Украины были поставлены на регистрационный учет.
Стоимость услуги для украинцйев составила по 1000 рублей с человека.
Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к штрафу в доход государства в размере 30 000 рублей.
В этот же день за аналогичное преступление был осужден 28-летний брат подсудимого рождения, который фиктивно поставил на учет трех граждан Армении, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
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