Происшествия

9 минут назад

Братья попали под суд за фиктивную прописку иностранцев

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#регистрация #прописка
Братья попали под суд за фиктивную прописку иностранцев
Приговором мирового судьи судебного участка № 20 Советского судебного района гЛипецка 33-летний липчанин признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранных гражданин по месту пребывания в жилом помещении.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый предоставил в территориальный отдел полиции фиктивные документы, на основании которых двое граждан Украины были поставлены на регистрационный учет.

Стоимость услуги для украинцйев составила по 1000 рублей с человека.

 Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к  штрафу в доход государства в размере 30 000 рублей.

В этот же день за аналогичное преступление был осужден 28-летний брат подсудимого рождения, который фиктивно поставил на учет трех граждан Армении, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.


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#регистрация #прописка

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Отпетушитель

2 минуты назад
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