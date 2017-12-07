Братья попали под суд за фиктивную прописку иностранцев

Приговором мирового судьи судебного участка № 20 Советского судебного района гЛипецка 33-летний липчанин признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранных гражданин по месту пребывания в жилом помещении.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый предоставил в территориальный отдел полиции фиктивные документы, на основании которых двое граждан Украины были поставлены на регистрационный учет.

Стоимость услуги для украинцйев составила по 1000 рублей с человека.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к штрафу в доход государства в размере 30 000 рублей.

В этот же день за аналогичное преступление был осужден 28-летний брат подсудимого рождения, который фиктивно поставил на учет трех граждан Армении, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.