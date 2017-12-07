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15 минут назад

Биткоин за сутки подорожал на 20 процентов и побил новый рекорд

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#Биткоин #рекорд #доллар #курс
Биткоин за сутки подорожал на 20 процентов и побил новый рекорд

На бирже Coindesk по состоянию на 08:35 по столичному рвемени самая популярная криптовалюта торговалась за 14,103 тысяч долларов.

Стоимость биткоина выросла на 20 процентов за сутки и впервые превысила 14 тысяч долларов, - пишет CoinDesk. На момент написания заметки одна единица криптовалюты стоила 14 тысяч 178 долларов. Днем 6 декабря биткоин торговался на уровне 12 тысяч долларов, - передает РИА-Новости.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг утром побила очередной исторический рекорд, превысив отметку в 14 тысяч долларов менее чем через 10 часов после предыдущего рекорда в 13 тысяч долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 08.51 по московскому времени биткоин на бирже Bitfinex рос на 3,56% и торговался в районе 13,98 тысячи долларов. При этом ранее он достигал 14,144 тысячи долларов, что стало новым историческим максимумом. В среду вечером биткион превысил отметку в 13 тысяч долларов.

С начала прошлой недели биткоин начал активный рост, побив несколько исторических рекордов за несколько дней. Вместе с тем 29 ноября биткоин резко обваливался на бирже Bitfinex — на 2 тысячи долларов, до 9,001 тысячи долларов. Аналитики связывали это с коррекцией и фиксацией прибыли трейдерами после достижения очередного максимума в 11 тысяч долларов.

Ряд стран открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Российские власти осторожно подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и высоких рисках их использования. Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки финансовой пирамиды.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ заявили, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной "песочницы", где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.
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#Биткоин #рекорд #доллар #курс

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