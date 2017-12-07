28 минут назад
В Липецке смертность заметно превышает рождаемость
По итогам 11 месяцев умерло на 352 человека больше, чем родилось.
Как рассказала GOROD48 заместитель начальника управления ЗАГС администрации Липецка Любовь Якунина, за 11 месяцев этого года в областном центре составлено 5818 актовых записи о рождении, 6170 - о смерти. В этом году были заключены 4114 браков, оформлены 2165 разводов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Липецке заметно снизилась рождаемость: за 11 месяцев 2016 года было зарегистрировано 6560 актовых записей о рождении, то есть на 742 больше, чем в этом году.
Смертность в Липецке в этом году превышает рождаемость — умерли на 352 человека больше, чем появились на свет. А вот в прошлом году рождаемость была выше смертности: за тот же период умерли 6209 человек - то есть на 351 меньше, чем родились.
Зато в этом году больше женятся - в прошлом за тот же период было заключено 3705 браков. А вот разводов было примерно столько же - 2142.
кокос
скворцова и королев
кокс