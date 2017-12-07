Общество

29 минут назад

Липецкий молокозавод признан банкротом

2 805
#банкротство
Липецкий молокозавод признан банкротом

Предприятие расположено в Измалковском районе.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил ходатайство кредитора и признал банкротом ООО «Чернавский молокозавод». Своим решением ведомство также открыло в отношении предприятия конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Иск по банкротству молокозавода подала организация из села Чернава «Мир Зч» в декабре прошлого года. К моменту первого собрания кредиторов задолженность предприятия превышала 8,5 млн рублей. На момент вынесения решения о банкротстве долг молокозавода вырос до 10 млн рублей. Свои финансовые претензии предъявили девять организаций, среди которых поставщики сырья и налоговая инспекция.

Временный управляющий «Чернавского молокозавода» изучил финансовое положение предприятия и пришел к выводу, что организация — банкрот. Из анализа финансового состояния должника следует, что предприятие не обеспечено собственными оборотными средствами, достаточными для продолжения работы и и получения прибыли, рентабельность активов должника достаточно низка, деятельность предприятия осуществляется с убытками, восстановление платежеспособности должника невозможно. По данным бухгалтерского баланса ООО «Чернавский молокозавод» принадлежит имущество на 17 млн рублей, его продажа поможет рассчитаться с кредиторами.

ООО «Чернавский молокозавод» был зарегистрирован в 2008 году. Уставной капитал организации по производству молока и молочной продукции составляет 10 100 рублей.
2 805
#банкротство

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ПИПЕЦ

6 минут назад
При Королеве скоро все предпрятия станут банкротами.
ответить

Бык

13 минут назад
Липецкий или всё таки «Чернавский молокозавод».?
ответить

Еще в рубрике

Несколько липецких пар решили войти в Новый год в новом статусе
#свадьба #ЗАГС #Новый год
Несколько липецких пар решили войти в Новый год в новом статусе

3 минуты назад

Общество
В Липецке смертность заметно превышает рождаемость
#ЗАГС #рождаемость #смертность
3
В Липецке смертность заметно превышает рождаемость

26 минут назад

Общество
Долги областного водоканала и управляющих компаний уничтожают инвестиционный климат в Липецке
#энергетика #задолженность
10
Долги областного водоканала и управляющих компаний уничтожают инвестиционный климат в Липецке

58 минут назад

Общество
От выпускников прошлых лет ждут заявления на ЕГЭ
#образование
От выпускников прошлых лет ждут заявления на ЕГЭ

сегодня, 10:41

Общество
У здания ФСБ выставлено оцепление
#подозрительный предмет
12
У здания ФСБ выставлено оцепление

сегодня, 10:29

Общество
Липчанин нашел лекарство от пробки из «Елецкого»
#транспорт #инициатива
11
Липчанин нашел лекарство от пробки из «Елецкого»

сегодня, 10:27

Общество