Липецкий молокозавод признан банкротом

Предприятие расположено в Измалковском районе.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил ходатайство кредитора и признал банкротом ООО «Чернавский молокозавод». Своим решением ведомство также открыло в отношении предприятия конкурсное производство сроком на шесть месяцев.



Иск по банкротству молокозавода подала организация из села Чернава «Мир Зч» в декабре прошлого года. К моменту первого собрания кредиторов задолженность предприятия превышала 8,5 млн рублей. На момент вынесения решения о банкротстве долг молокозавода вырос до 10 млн рублей. Свои финансовые претензии предъявили девять организаций, среди которых поставщики сырья и налоговая инспекция.



Временный управляющий «Чернавского молокозавода» изучил финансовое положение предприятия и пришел к выводу, что организация — банкрот. Из анализа финансового состояния должника следует, что предприятие не обеспечено собственными оборотными средствами, достаточными для продолжения работы и и получения прибыли, рентабельность активов должника достаточно низка, деятельность предприятия осуществляется с убытками, восстановление платежеспособности должника невозможно. По данным бухгалтерского баланса ООО «Чернавский молокозавод» принадлежит имущество на 17 млн рублей, его продажа поможет рассчитаться с кредиторами.



ООО «Чернавский молокозавод» был зарегистрирован в 2008 году. Уставной капитал организации по производству молока и молочной продукции составляет 10 100 рублей.