От выпускников прошлых лет ждут заявления на ЕГЭ

Заявления можно подать до 1 февраля.

В департаменте образования администрации города Липецка начал работу пункт приема заявлений на сдачу единого государственного экзамена в 2018 году от выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программы среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образования в иностранных образовательных организациях.

Как сообщает пресс-служба департамента, заявления можно подать до 1 февраля 2018 года включительно. Пункт приема заявлений (ул.Космонавтов, 56 а, каб. 416) работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30, перерыв с 12:12 до 13:00.

При себе необходимо иметь паспорт (2 ксерокопии страниц 2-3), документ, подтверждающий получение среднего общего образования (аттестат, диплом о среднем профессиональном образовании, справка из образовательной организации СПО) (2 ксерокопии), справку медико-социальной экспертизы (МСЭ), подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральным государственным медико-социальной экспертизы или заверенную в установленном порядке копию; копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (2 ксерокопии) (для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов)

Для получения дополнительных разъяснений можно обратиться по телефону: 30-96-17; 30­-96-22.