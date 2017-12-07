Липецкий боксер выиграл бой по ММА у представителя сборной Киргизии (ФОТО)

В турнире «Open League» выступил наш земляк.

В Москве прошел 39 этап турнира «Open League» по смешанному боевому единоборству (ММА), в котором приняли участие более 100 спортсменов из разных уголков России и стран ближнего зарубежья.

На этот раз не обошлось и без участия липецкого бойца. Наш город в весовой категории до 66 кг представлял кандидат в мастера спорта по боксу воспитанник Алексея Воробьева (ДС «Динамо») Андрей Челбаев.

Липчанину достался соперник из Киригизии кандидат в мастера спорта по ММА, Жиргал Маматов из бойцовского клуба «Имандин». Бой продлился все два раунда, но преимущество Челбаева не вызывало сомнений – в итоге он и был объявлен победителем единогласным решением судей.



Андрей Челбаев.



Андрей Челбаев провел уже несколько боев по ММА, и успешно развивается в «родственном» боксу виде спорта. При этом с техникой работы руками у боксера проблем, естественно, нет, а навыки борьбы ему преподает другой известный динамовский тренер Андрей Шишкин.

Стоит отметить, что впервые в Москве в качестве рефери на ковре работал наш земляк – Сергей Калгин, который отсудил поединки на оценку «отлично».



Сергей Калгин.

