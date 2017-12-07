Фонд «Милосердие» презентовал социальный проект по ранней диагностике рака

Пожилые липчане смогут совершенно бесплатно пройти диагностику.

6 декабря в Областном центре культуры, народного творчества и кино прошла презентация социального проекта благотворительного фонда «Милосердие» по ранней диагностике рака у пожилых людей.

Пожилой возраст — один из основных факторов развития онкологии. В 60 лет риск заболеть раком в 10 раз выше, чем в 40 лет, и в 50 раз выше, чем в 20 лет.

Для реализации проекта по ранней диагностике рака у пожилых людей фонд «Милосердие» получил президентский грант. 22 ноября Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества подвел итоги второго конкурса и конкурсной кампании 2017 года. В число победителей второго конкурса вошли 2 243 некоммерческие организации из 85 регионов страны. Общая же сумма грантов, выделяемых по итогам второго конкурса, составит 4 404 миллиона рублей.

Как рассказала директор фонда «Милосердие» Евгения Донских, организация получила на реализацию в Липецкой области социального проекта по ранней диагностике рака у пожилых людей президентский грант в размере 1 миллион 865 тысяч рублей. Также проект получит существенное софинансирование за счёт собственных средств: фонд добавит ещё более 2 миллионов рублей.

Проект рассчитан на всех жителей региона старше 60 лет и продлится до ноября 2018 года. В его рамках на базе Новолипецкого медицинского центра будет обследовано более 4000 людей возраста «60+» – им сделают анализы крови на наличие онкомаркеров. Если анализ покажет какие-то изменения, человека пригласят на дополнительное обследование у гинеколога, уролога, онколога.

Проект будет состоять из трёх этапов: «Не жди — действуй!», «Живи без страха» и «Знать — значит победить». Все, кто желает принять участие в социальном проекте, уже сейчас могут записаться на бесплатное обследование по телефонам 44-32-29, 44-32-30. Единственное условие — возраст старше 60 лет.

Как отметила вице-губернатор Липецкой области Людмила Летникова, проблема онкологических заболеваний очень актуальна для всего мира, а в структуре смертности в России они занимают второе место. А чем старше возраст — тем больше вероятность возникновения онкологии.

— Администрация региона с надеждой поддерживает этот перспективный проект фонда «Милосердие», — отметила Людмила Летникова. —Основная наша цель — мотивирование людей на обследование, ведь чем раньше это сделать, тем больше вероятность выявления первой-второй стадий заболевания, а значит будет лечение, значит, можно будет увеличить качество и продолжительность жизни людей. Кстати, пока в Липецкой области этот единственный такой масштабный проект с участием благотворительного фонда по диагностике рака.

На торжественную презентацию проекта пришли более 500 липчан — это представители всевозможных общественных организаций региона — общества инвалидов, ветеранских объединений. Всем им вручили профилактические брошюры по ранней диагностике рака и сладкие подарки. Кроме того, прямо в холле Областного центра культуры все желающие могли пообщаться со специалистами — врачами: онкологом, гинекологом и урологом.

Для справки:

Ежегодно более 10 миллионов человек во всём мире заболевают раком, 6 миллионов человек умирают от него. В России ежегодно регистрируются 400 тысяч новых случаев онкологии, из них 5 тысяч случаев — в Липецкой области. Наиболее частыми являются опухоли молочной железы, лёгкого, желудка, предстательной железы. 16% случаев онкологии приходится на заболевания кожи, 10% — на рак органов дыхательной системы, на втором месте по частоте — онкологии органов желудочно-кишечного тракта, на третьем месте — заболевания органов матки. Смертность от злокачественных новообразований в России составляет 200,5 случая на 100 тысяч населения, в Липецкой области — 186,7 случая на 100 тысяч человек.



