Общество

20 минут назад

Липчанин пожаловался автоинспекторам на снег

5 314
#снег #дорога #жалоба #обращение
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Липчанин пожаловался автоинспекторам на снег

Сугробы украшают проезжую часть.

Активист движения «РосЯма Липецк» отправил в региональную автоинспекцию заявление с указанием замеченным им нарушений административного кодекса. Автор обращения указывает, что 5 декабря он на дороге по улице Кривенкова обнаружил нарушения содержания автодороги в безопасном состоянии: «Дорога не расчищена от снега и льда, вся правая полоса завалена грязными сугробами. Данные нарушения представляют опасность для участников дорожного движения».

В своем обращении автор указывает, что нормативный срок, предусмотренный ГОСТ Р 50597-93 для окончания снегоочистки автомобильных дорог, а также улиц и дорог городов, составляет 6 часов с момента прекращения снегопада, но дороги Липецка используются для хранения залежей льда и снега, хотя на этом месте могли бы парковаться автомобили горожан.

Автор обращения требует от автоинспекции возбуждения дела по ст.12.34 КоАП РФ в отношении юридического лица, ответственного за содержание данной автодороги.
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#снег #дорога #жалоба #обращение
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Комментарии (6)

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Maxim

43 секунды назад
Сейчас ехал там.уже убирают
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Однако

4 минуты назад
Наверное забыли,как на в прошлую зиму,неубранная полоса не давала шансов машинам при столкновении уйти. Положено чистить,пусть чистят вовремя. Что тут обсуждать? Только требовать!
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Однако

6 минут назад
Наверное почаще нам на это надо жаловаться. Дерут с нас за все,пусть работают,меньше себе в карман положат. Иначе по одной полосе всю зиму завалами снова будет занято. И обязательно жаловаться на сваленный снег в кучи,из-за которых ни дорог,ни пешеходов не увидеть!
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V

7 минут назад
Активист думал о себе и парковке своего автомобиля на дороге. Не было бы ледяных сугробов - всё было бы заставлено автомобилями бедных липчан. Летом там именно так.
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DeH4uK048

10 минут назад
Красава мужик!!! Все бы такие неравнодушные были бы...
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Липчанин

13 минут назад
Молодец!!!
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