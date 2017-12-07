Липчанин пожаловался автоинспекторам на снег

Сугробы украшают проезжую часть.

Активист движения «РосЯма Липецк» отправил в региональную автоинспекцию заявление с указанием замеченным им нарушений административного кодекса. Автор обращения указывает, что 5 декабря он на дороге по улице Кривенкова обнаружил нарушения содержания автодороги в безопасном состоянии: «Дорога не расчищена от снега и льда, вся правая полоса завалена грязными сугробами. Данные нарушения представляют опасность для участников дорожного движения».



В своем обращении автор указывает, что нормативный срок, предусмотренный ГОСТ Р 50597-93 для окончания снегоочистки автомобильных дорог, а также улиц и дорог городов, составляет 6 часов с момента прекращения снегопада, но дороги Липецка используются для хранения залежей льда и снега, хотя на этом месте могли бы парковаться автомобили горожан.



Автор обращения требует от автоинспекции возбуждения дела по ст.12.34 КоАП РФ в отношении юридического лица, ответственного за содержание данной автодороги.