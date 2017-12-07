53% липчан считают внешние силы виновными в дисквалификации сборной России

8% опрошенных призывают не смотреть Олимпиаду.

МОК АНО «Институт региональной экспертизы» представил результаты исследования, которое было проведено в связи с ситуацией по перераспределению медалей сочинской Олимпиады из-за допинговых скандалов и возможным недопуском российских спортсменов до Олимпиады в Южной Корее. Эксперты еще до вердикта МОК провели опрос жителей Центрального федерального округа. Свое мнение высказали 1 500 жителей Ярославской, Рязанской, Тульской, Липецкой и Орловской областей.



68% липчан считают несправедливым то, что олимпийский комитет лишает медалей россиян, победивших на играх в Сочи в 2014 году. 9% опрошенных затруднились ответить, 8% считают верным решение спорткомитета. 53% липчан винят в ситуации с дисквалификацией сборной России внешние силы. 10% видят причину в «нечистых» спортсменах, которые принимали допинг. 13% опрошенных считают, что виновных в ситуации нет — так сложились обстоятельства, еще 12% винят чиновников России.



Вместе с этим 72% липчан уверены, что россиянам нужно любыми способами добиваться участия в Играх-2018. 12% считают, что Олимпиаду в Корее нужно бойкотировать. 8% липчан отказались смотреть трансляции Игр.



Напомним, исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России, при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом. Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев заявил, что решение, ехать ли на Олимпиаду, примут на собрании олимпийцев 12 декабря.