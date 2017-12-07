Общество

44 минуты назад

53% липчан считают внешние силы виновными в дисквалификации сборной России

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#олимпиада #опрос
53% липчан считают внешние силы виновными в дисквалификации сборной России

8% опрошенных призывают не смотреть Олимпиаду.

МОК АНО «Институт региональной экспертизы» представил результаты исследования, которое было проведено в связи с ситуацией по перераспределению медалей сочинской Олимпиады из-за допинговых скандалов и возможным недопуском российских спортсменов до Олимпиады в Южной Корее. Эксперты еще до вердикта МОК провели опрос жителей Центрального федерального округа. Свое мнение высказали 1 500 жителей Ярославской, Рязанской, Тульской, Липецкой и Орловской областей.

68% липчан считают несправедливым то, что олимпийский комитет лишает медалей россиян, победивших на играх в Сочи в 2014 году. 9% опрошенных затруднились ответить, 8% считают верным решение спорткомитета. 53% липчан винят в ситуации с дисквалификацией сборной России внешние силы. 10% видят причину в «нечистых» спортсменах, которые принимали допинг. 13% опрошенных считают, что виновных в ситуации нет — так сложились обстоятельства, еще 12% винят чиновников России.

Вместе с этим 72% липчан уверены, что россиянам нужно любыми способами добиваться участия в Играх-2018. 12% считают, что Олимпиаду в Корее нужно бойкотировать. 8% липчан отказались смотреть трансляции Игр.

Напомним, исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России, при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом. Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев заявил, что решение, ехать ли на Олимпиаду, примут на собрании олимпийцев 12 декабря.
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#олимпиада #опрос

Комментарии (8)

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ОДИН ГОЛОС

3 минуты назад
мутко на мыло но он человек кремля
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7

12 минут назад
Бойкотировать олимпиаду - значит признать все претензии. А ехать выступать под нейтральным флагом - это тупое зарабатывание денег спортсменами. Нужно понимать, что всё это следствие задачи неких высокопоставленных чиновников спортсменам и их тренерам перед Сочи-2014 - любой ценой победить всех. Поэтому все спортсмены жрали мельдоний и др.хрень - во имя России и будущих подарков Президента.
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ЕДРОСы

22 минуты назад
Как надоела эта показуха.
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Сергей 13

27 минут назад
Вихлюн, -шо,командир офигенный,а он "есть"отрапортует?Он и по российским буржуям садануть может,у него голова большая.Чмырят Россию Ваш друг Трамп и иже с ними,но ничего они не добьются и мы снова все 146% проголосуем за любимого лидера.Ещё один срок позволит ещё большему количеству его друзей устроиться за границей.
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цирк

28 минут назад
вот что значит фальсификация выборов, кстати, пора бы уже и за этих мошенников браться, хотя уже поздно -147 процентов
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2018

35 минут назад
Шутовство все эти олимпиады, нах она нужна вообще,лучше детям Сирии поможем на эти деньги
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Справедливый

35 минут назад
Дыма без огня не бывает!
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Вихлюн

35 минут назад
Все просто. Надо дать команду Ким Чен Ын запустить ракету по южной корее и не будет чего игнорировать)
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