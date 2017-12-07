У липецких торговцев изъяли 130 килограммов овощей и фруктов

И 155 единиц товаров непродовольственной группы.

Накануне специалисты Управления потребрынка продолжили работу по пресечению фактов несанкционированной уличной торговли в Липецке. Установлено 4 случая нелегальной торговли на - три на площади Мира и один на улиц О.Кошевого, на всех нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.2 КоАП Липецкой области.



Кроме того, товар, который реализовывался в незаконных торговых точках, из оборота изъят и направлен на хранение. На склад отправилось более 130килограммов овощей и фруктов и 155 единиц товаров непродовольственной группы.