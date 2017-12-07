Общество

46 минут назад

Литым асфальтом прошлись по 1 тыс. кв. м аварийных участков дорог

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#дорожные работы
Литым асфальтом прошлись по 1 тыс. кв. м аварийных участков дорог

Бригады муниципального дорожного предприятия накануне устраняли ямы на аварийных участках липецких магистралей. Неустойчивая погода с резкими переходами температур от минуса к плюсу разрушает асфальт на улицах, до которых пока не дошли с капитальным ремонтом. По поручению главы города Сергея Иванова профильные подразделения мэрии постоянно мониторят ситуацию и принимают меры для обеспечения безопасного движения транспорта

Как сообщает пресс-служба администрации города, ремонт литым асфальтом в Липецке начали в конце ноября. Сейчас на улицы города ежедневно выводят два термос-бункера. В среду 6 декабря сотрудники и техника МК РСДП работали на улицах Неделина (в районе Петровского рынка), 50 лет НЛМК, проспекте Победы, площади Мира, подъездах к Петровскому мосту и виадуку у Новой Жизни. В ближайших планах – улицы Гагарина, Металлургов, 9 микрорайон (между Московской и Вермишева), Октябрьский мост. На этой неделе РСДП также начнет монтаж плит на 10-метровом аварийном участке пешеходной зоны Сокольского моста.

По словам директора предприятия Романа Нижегородова, в рамках ежегодного ухода за дорожной одеждой в течение полутора недель отремонтировано больше одной тысячи квадратных метров участков дорог в разных районах города. Со второй половины декабря в смену выйдет третья бригада с новым термос-бункером, приобретенным в нынешнем году. В приоритете у дорожников сейчас три наиболее загруженные и в будущем планируемые к радикальному обновлению автомагистрали – проспект Победы, улицы Гагарина и 50 лет НЛМК.

Аварийный ремонт литой смесью рассчитан на зимние условия при температурах до десяти градусов мороза.

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#дорожные работы

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