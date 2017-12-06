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сегодня, 21:05

Над заповедником в Липецкой области закрыли небо для полетов авиации

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#заповедник #Галичья гора #авиация
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Над заповедником в Липецкой области закрыли небо для полетов авиации

Нельзя летать самолетам над Галичьей Горой

Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов, выступая сегодня в рамках «Транспортной недели» на пленарной сессии «Транспорт России. В гармонии с природой».

"Осознав ответственность перед будущими поколениями, теперь мы уделяем внимание охране окружающей среды даже в тех случаях, когда влияние на неё транспорта не прослеживается напрямую. В качестве примера Министр назвал один из самых маленьких заповедников в мире – Галичья гора, находящийся в Липецкой области. Его площадь составляет всего 230 га. Самолёты пролетали над ним на высоте нескольких тысяч метров. Однако несмотря на это и на тот факт, что с каждым годом авиапарк становится всё совершеннее и экологичнее (снижение удельного расхода авиационного топлива в среднем на 2% в год), было принято решение о закрытии неба над этим, как его называют, «ботаническим феноменом», цитирует Максима Соколова "Глас народа".

К слову, на самой границе этого заповедника в 2014 году рухнул в реку Дон самолет СП-30 который пилотировал депутат Липецкого областного Совета Борис Богатиков. 
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#заповедник #Галичья гора #авиация
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