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Липецкая вечЁрка: жуткая авария, исчезновение парня и стоимость «Оливье»

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: жуткая авария, исчезновение парня и стоимость «Оливье»
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 6 декабря.

Максимальное внимание липчан было приковано к новости про страшную аварию в районе поворота на «Сухоборье». Удары были так сильны, что заднюю часть «ВАЗа» вмяло в салон. В ДТП пострадал женщина-водитель «ВАЗа» и две ее пассажирки: еще одна женщина и 8-летняя девочка, сидевшая на заднем диване.

Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями исчезновения молодого человека. Евгений был одет в черную шапку с помпоном, темно-синяя куртку, черные спортивные брюки, серые ботинки, при нем маленькая черная сумка, внутри — брелок «Мышь».

Оживленное обсуждение вызвало сообщение про просьбу вернуть на линию автобус №309. Предложение о возвращении автобуса №309 будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 5 января. Если к этому сроку идея наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.

Множество мнений собрала статья о тяжкой доле переселенцев. « Нам уже в открытую бросают в лицо: «Понаехали? Нечего вам на наших землях делать, валите обратно! Вы — никто! Идите куда хотите!»

Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет стоимости одного из символов Нового года — салата «Оливье». По результатам анализа минимальная стоимость продуктового набора для салата составила 140,54 рубля. Максимальная стоимость условного набора – 174,19 рубля. Разница между максимальной и минимальной стоимостью составляет 33,65 рубля или 19,3%. 

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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (1)

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Новость сверху- пипец,

16 минут назад
Что то бывший коммунист- губер забыл,что все лучшее началось с коммунистов и Россия выстояла только благодаря их огромному наследию.и ещё не понял,что конституция и законы РФ так позволяют переизбираться? Скоро республики средней Азии переплюнем в этом направлении.
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