В древнейшем городе региона напишут тест по истории Отечества

Площадкой проведения акции выступит университет.

9 декабря в ЕГУ им.И.А.Бунина пройдет международная акция «Тест по Истории Отечества». Добровольный срез знаний состоится при поддержке Молодежного парламента при Государственной Думе РФ, указывают в вузе.



Участники акции приступят к выполнению заданий в 11 часов. На все ответы им дается 40 минут. Целью акции является оценка знаний граждан России об истории Отечества, привлечения внимания к необходимости популяризации знаний о великой истории нашего государства, противодействия фальсификации истории. Проверить свои знания в области отечественной истории смогут все желающие, независимо от возраста, пола или уровня образования. Площадка доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья.



Узнать свои результаты можно будет в тот же день. Завершением акции станет торжественное открытие историко-культурного фестиваля науки и творчества института истории и культуры «Моя история. Моя Россия», посвященного

Дню героев Отечества и 76 годовщине Елецкой операции в годы Великой Отечественной войны.