Общество

43 минуты назад

Зарплата научных сотрудников в Липецкой области выросла на 142%!

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#зарплата #ученые
Зарплата научных сотрудников в Липецкой области выросла на 142%!

Среднемесячная зарплата ученого в Липецкой области - более 37 тысяч рублей

Высшая школа экономики опубликовала данные о среднемесячной заработной плате научных сотрудников по типам организаций и по субъектам Российской Федерации в январе–сентябре 2017 года.

"В январе–сентябре 2017 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата научных сотрудников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению среднего уровня оплаты труда, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,5%. При этом численность данной категории персонала сократилась на 3,4%.

Наиболее высокий уровень оплаты труда научных сотрудников наблюдается в организациях образования и здравоохранения", говорится в документе ВШЭ.

Основной контингент научных сотрудников сосредоточен в г. Москве (42,1%), г. Санкт-Петербурге (8,8%), Московской (6,8%), Новосибирской (6,5%) и Свердловской (2,9%) областях. Среднемесячная заработная плата научных сотрудников в этих регионах в январе-сентябре 2017 г. колебалась в пределах 40–58 тыс. руб., что сопоставимо со средними значениями по России в целом (табл. 1).

Наибольший темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы научных сотрудников в январе–сентябре 2017 г. (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) зафиксирован в Республике Ингушетия (160,0%), Липецкой (142,3), Калининградской (139,6), Челябинской (132,0) областях и Республике Марий Эл (130,0%).

По данным ВШЭ, средняя зарплата научного сотрудника в Липецкой области в данный момент составляет 37 тысяч 545 рублей.


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#зарплата #ученые

Комментарии (2)

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читатель

10 минут назад
Успокойтесь. Не надо лепить тысячи гневных комментариев. Все всё должны понимать. До марта 2018 г. в стране будет всё просто отлично.
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Аурелиано

20 минут назад
Покажите мне! Покажите мне этого человека!
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